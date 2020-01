A INTRAT IN DIZGRATIE! Mourinho, furios pe propriul jucator: "Nu te poti baza pe el, e mereu accidentat!" Cine l-a enervat pe portughez

Portughezul a vazut cartonasul galben in timpul meciului pentru ca s-a dus la banca tehnica a adversarilor si incerca sa se uite la tactica acestora, iar la finalul meciului a declarat: "Am fost nepoliticos, insa am fost nepoliticos cu un idiot!".

La conferinta de presa de dupa meci, portughezul si-a varsat nervii si pe jucatorul sau, Tanguy Ndombele, care a iesit de pe teren accidentat. Mourinho s-a plans de accidentarile dese ale fotbalistului.

"El este intotdeauna accidentat. Joaca un meci, dupa care se accidenteaza, din nou. Normal ca sunt ingrijorat de situatia lui. A evoluat bine cu Norwich, am fost increzatori, insa in meciul urmator a fost indisponibil.

Ai impresia ca este pregatit pentru meciul urmator, insa nu e asa. Nu pot spune mai multe, pentru ca problema asta o avem de la inceputul sezonului", a declarat "The Special One" la conferinta de presa.

