Reactia scandaloasa a lui Mourinho in scandalul inceputului de an! "Am fost nesimtit, dar am fost asa in fata unui idiot!" Ce a spus dupa ce s-a dus sa SPIONEZE pe banca adversa

Portughezul a reactionat la finalul meciului si a vorbit despre faza controversata in care a fost surprins in timpul partidei. Cunoscut deja pentru gesturile sale neobisnuite, Mourinho s-a dus la banca tehnica a celor de la Southampton si a incercat sa traga cu ochiul la tactica adversarilor.

Arbitrul a fost atentionat de acest lucru si i-a aratat imediat cartonasul galben pentru gestul facut. La finalul meciului, "The Special One" a oferit o declaratie scandaloasa.

"Cartonasul galben a fost corect, deoarece am fost nesimtit, dar am fost asa in fata unui idiot!", a declarat Jose Mourinho.

