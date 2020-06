Nebunie DEZLANTUITA pe strazile din Liverpool a doua noapte la rand! Fanii lui Liverpool au lasat munti de gunoi in urma lor. Imagini TERIBILE surprinse pe strazi

Suporterii lui Liverpool au calcat in picioare toate protocoalele medicale in vigoare pe timpul pandemiei de coronavirus. Au sarbatorit in strada primul titlu dupa 30 de ani!

Politia din Merseyside a avut probleme mari cu fanii adunati cu miile in centrul orasului. 15 oameni au fost arestati vineri seara, in cea de-a doua zi de petrecere pentru Liverpool.



A fost haos total in Liverpool! Cladirea Liver, una dintre cele mai cunoscute din oras, a fost incendiata cu artificii, iar politia a avut parte de 'confruntari violente' cu mai multe grupuri de barbati beti.

Actiunile suporterilor au fost condamnate atat de club, cat si de autoritati, care le-au calificat drept 'complet inacceptabile'.

Fanii lui Liverpool au lasat in urma lor munti de gunoaie si un peisaj dezolant dupa petrecerea care s-a intins multe ore dupa miezul noptii.



