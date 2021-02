EXCLUSIV | Cosmin Olaroiu, in locul lui Razvan Lucescu? Campionul Chinei este dorit insistent de sefii lui Al Hilal

Cosmin Olaroiu il poate inlocui pe rivalul sau din sfertul de finala UEFAntastic din 2006.

Razvan Lucescu (51 ani) a fost demis de Al Hilal, in urma cu doua zile, desi in ultimele doua sezoane a cucerit Ligii Campionilor Asiei, Saudi Professional League si Saudi King Cup. In actuala stagiune, dupa 18 etape, echipa din Riyadh ocupa locul al treilea in clasament, cu 33 de puncte acumulate, cu cinci mai putin decat liderului Al Shabab. Oficialii clubului saudit l-au numit temporar in locul sau pe Rogerio Micale, antrenorul echipei U19 a lui Al Hilal, care a cucerit titlul olimpic in 2016, cu nationala Braziliei, si care a mai antrenat la seniori pe Atletico Mineiro, Parana si Figuirense.

Insa, jurnalistii arabi spun ca Al Hilal incearca sa dea lovitura si sa il aduca pe Cosmin Olaroiu (51 ani), cel care a mai antrenat echipa in perioada 2007-2009, cand a cucerit un titlu si doua Crown Prince Cup, si a fost selectionerul Arabiei Saudite, pentru o scurta perioada de timp, in decembrie 2014. Anul trecut, "Oli" a castigat campionatul in China cu Jiangsu Suning si a jucat finala Cupei Chinei. El conducea echipa chineza din martie 2018, cand l-a inlocuit pe Fabio Capello, si si-a reziliat contractul in urma cu o saptamana, dupa ce conducerea clubului nu i-a prezentat o strategie viabila de viitor si a refuzat sa faca investiile cerute de tehnicianul roman. Lucescu si Olaroiu au impartit premiul de "Cel mai bun antrenor roman al anului 2020".

Olaroiu a mai fost dorit de Al Hilal si in ianuarie 2019, pentru a-l inlocui pe portughezul Giorgio Jesus, dar romanul nu a putut sa isi rezilieze atunci contractul cu Suning si in locul sau a fost adus croatul Zoran Mamici, concediat dupa doar trei luni de brazilianul Pericles Chamusca, la randul lui, indepartat dupa doar doua luni pentru a fi numit Razvan Lucescu (iunie 2019). Fostul antrenor de la FCSB, FC National si Poli Timisoara ar mai fi in discutii si cu Shanghai SIPG, care i-ar oferi un salariu de 8.5 milioane de euro pe an, dar el ar vrea sa antreneze mai aproape de Romania. "Oli" mai este in contact cu Al Nasr, din Emiratele Arabe Unite, cu reprezentantii careia s-ar fi intalnit deja la Dubai.