Seicii au UITAT ca au vrut sa-l dea afara! Lucescu si-a zdrobit adversara in campionat: 5-0! Gomis, meci ISTORIC: hattrrick din penalty

Dupa o perioada cu rezultate mai putin reusite, echipa antrenata de Razvan Lucescu se impune categoric in campionat in fata ultimei clasate, Al Ain.

Al Hilal s-a impus cu 5-0 in fata celor de la Al Ain, intr-un meci care a contat pentru etapa cu numarul 16 din campionatul Arabiei Saudite. Aflata atat sub presiunea conducerii ,cat si a suporterilor, echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost salvata de golgheterul Bafetimbi Gomis, care a dat 4 goluri. Au fost zvonuri ca Razvan Lucescu a fost convocat de seici intr-o sedinta ca sa-l dea afara, dar informatiile nu s-au confirmat.

Spectacolul atacantului trecut pe la Marseille si Galatasaray a inceput in minutul 9, atunci cand a transformat o lovitura de pedeasca fara emotii. Pe finalul primei reprize Al Hilal a mai beneficiat de un penalty, transformat de acelasi Gomis. In mod paradoxal a mai urmat inca un gol din penalty pentru atacant in repriza a doua.

Gomis a punctat si din actiune in minutul 78, iar Salem Al-Dawsari a inchis tabela cu golul de 5-0 in prelungirile partidei.

Al Hilal se afla pe locul 2 in campionat, la doua puncte in spatele liderului Al Shabab, dupa 17 meciuri disputate. Pentru Razvan Lucescu si elevii sai urmeaza un nou meci facil, duminica, contra lui Damac, echipa aflata pe penultimul loc al ierarhiei din Arabia Saudita.