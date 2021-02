BREAKING NEWS! Lucescu, asa cum nu a mai fost vazut VREODATA! Lacrimi pentru antrenorul roman la despartirea de Al Hilal! Mesajul pentru jucatori

Razvan Lucescu (51 ani) a plecat de la Al Hilal!

Antrenorul roman s-a despartit de clubul din Arabia Saudita dupa un an si jumatate petrecuti pe banca tehnica! Lucescu Jr. a scris istorie alaturi de Al Hilal, dupa ce a castigat Liga Campionilor Asiei in 2019, primul astfel de trofeu dupa aproape 20 de ani.

Rezultatele slabe, dar si tensiunile cu conducerea au dus la decizia antrenorului de a pleca de la echipa. Arabii au organizat o 'sedinta' prin care Lucescu si staff-ul sau si-au luat la revedere de la jucatori.

"Vrem sa multumim staff-ului, nu vom uita momentele istorice petrecute impreuna, le multumim pentru toata munca si sacrificiile facute pentru noi. Au oferit totul, au lucrat, au format un grup, au lucrat la cel mai inalt nivel.

Dupa o intalnire cu antrenorul, am ajuns la un acord sa incheiem relatiile contractuale. Ii multumesc atat in numele meu, cat si a fiecarui om de la acest club", a spus conducatorul lui Al Hilal.

La randul sau, Razvan Lucescu a vrut sa se adreseze jucatorilor, fara sa reuseasca sa isi stapaneasca lacrimile.



"Stiu ca este un moment trist, atat pentru mine, cat si pentru staff-ul meu. A sosit momentul sa ne luam la revedere dupa o perioada fantastica. Pentru mine si oamenii mei raman recunostinta pentru acest grup, de la primul, pana la ultimul om.

Ni s-a dat posibilitatea sa obtinem rezultate bune si am trait clipe minunate castigand tot ce am castigat.

Nu va ganditi la faptul ca plang, sunt emotionat, e normal! Ne-am pus sufletul in relatia cu voi si am primit acelasi lucru in schimb. Singurul lucru care ramane e amintirea ca am facut istorie impreuna! Am scris istorie, pentru asta, va multumesc!", a fost mesajul lui Lucescu pentru jucatorii lui Al Hilal.