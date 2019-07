Tragedie la Mondialul de natatie! Sunt doi morti dupa ce un balcon s-a prabusit! Reactia Cameliei Potec

Tragedie la Mondialul de natatie. Sunt doi morti dupa ce un balcon s-a prabusit.

Camelia Potec si Robert Glinta sunt la Mondialul din Coreea, dar n-au mers in localul in care s-a produs tragedia.

Americanii sarbatoreau titlul la polo. Un balcon s-a prabusit si doi oameni au murit. Printre cei raniti se afla sportivi din America, Noua Zeelanda si Italia.



"N-a fost nimeni din delegatia noastra! Nu ies in afara satului olimpic si in niciun caz in baruri de noapte! Imi pare rau ce s-a intamplat cu decesele celor 2 persoane", a declarat Camelia Potec.