Imagini HALUCINANTE de la Campionatul Mondial de Karting! Un pilot a aruncat cu bara de protectie spre alt pilot IN TIMPUL CURSEI! Ce a urmat este incredibil

Luca Corberi va fi sanctionat dupa cursa din acest weekend de la Campionatul Mondial de Karting. Italianul a aruncat cu bara de protectie a kart-ului sau intr-un rival in timp ce acesta se afla in cursa, iar la finalul acesteia a inceput o adevarata lupta la boxe.

Corberi a fost obligat sa se retraga din cursa de la Lonato din Italia dupa ce a intrat intr-un contact cu Paolo Ippolito, iar asta l-a enervat la culme. Pilotul a asteptat apoi inca un tur pentru a arunca cu bara de protectie in pilotul cu care s-a ciocnit.

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi - whose family operate the venue - threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH