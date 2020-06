I se pregateste un TSUNAMI de proportii biblice! Mega-sportivul cu 121 de AMANTE devine subiect de film

Dupa modelul documentarului de succes despre viata si cariera lui Michael Jordan, jucatorul de golf Tiger Woods (44 de ani) va fi si el protagonistul unei serii similare, care va avea insa in plan central escapadele extraconjugale ale americanului.

HBO e postul de televiziune care va da lovitura in aceasta toamna, intreaga planeta avand ocazia sa intre in detaliile unuia dintre cele mai mari scandaluri sexuale din istoria sportului.

Tiger Woods, considerat de multi cel mai valoros jucator de golf din toate timpurile, a avut o singura mare slabiciune, femeile, lucru care l-a costat cateva sute de milioane de dolari, pretul divortului de Elin Nordegren, un fotomodel de origine suedeza.

Cei doi s-au casatorit in 2004, au facut impreuna doi copii (un baiat si o fata), insa totul s-a rupt aparent din senin, in 2009. La cateva zile dupa un important succes pe terenul de golf, Tiger a anuntat-o pe Elin ca un tabloid pregateste o poveste despre o presupusa aventura a sa cu o femeie pe nume Rachel Uchitel.

Evident, Woods a negat totul, dar Elin a devenit suspicioasa, astfel ca intr-o noapte a gasit pe telefonul lui Tiger un mesaj sugestiv: "Esti singurul barbat pe care il iubesc". Intrand in pielea sotului sau, suedeza a raspuns: "Mi-e dor de tine, cand ne putem vedea?", iar apoi, furioasa, a sunat-o personal pe Rachel Uchitel.

Trezit din somn in plin scandal, Tiger Woods a fugit din casa cu la bordul unui Cadillac, si a facut un accident (intrand intr-un copac) care a socat lumea la acea vreme. Elin l-a urmarit si, inainte de a chema politia si ambulanta, i-a spart sotului sau geamurile masinii cu...o crosa de golf! Ei bine, acesta n-a fost decat fitilul unui adevarat "tsunami" care s-a declansat in zilele care au urmat, Tiger Woods fiind asaltat de numarul mare al femeilor (121) care au iesit in public si au recunoscut ca au avut relatii sexuale cu americanul.