Joseph Baena este fiul nelegitim al actorului, culturistului și politicianului austriaco-american. Chiar dacă nu îi poartă numele starului din ”Terminator”, Baena îi calcă pe urme tatălui său.

Tânărul a debutat în culturism și a câștigat trei medalii de aur și o medalie de argint la NPC Natural Colorado. Baena a fost crescut doar de mama sa, însă tânărul a păstrat o relație apropiată cu Schwarzenegger, care l-a ajutat financiar, dar și cu sfaturi legate de culturism.

În urmă cu doar câțiva ani, Baena a apărut pe coperta revistei Men’s Health, unde a impresionat prin fizicul său, dar și prin asemănarea izbitoare cu Arnold Schwarzenegger.

”Teoria și sfaturile au dat rezultate, mușchii perfect definiți ai lui Joseph amintesc izbitor de silueta lui Arnold Schwarzenegger. Asemănarea dintre ei este incontestabilă”, era menționat în revistă la acel moment.

Baena s-a lăudat cu succesul avut la NPC Natural Colorado pe rețelele sociale, unde a distribuit mesajul: ”Misiune îndeplinită” și fotografii din timpul competiției.