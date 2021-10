Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană europeană. Anunțul trist făcut de Daniela Dodean după finală 

Echipa feminină de tenis de masă a cucerit medalia de argint, fiind învinsă de Germania, scor 1-3. Singurul punct al României a fost câștigat de Daniela Dodean, cea care a anunțat la final că se retrage din echipă.

REZULTATE

Bernadette Szocs - Nina Mittelham 2-3 (11-8, 7-11, 11-9, 9-1, 10-12);

Eliza Samara - Sabine Winter 0-3 (6-11, 9-11, 10-12);

Daniela Dodean Monteiro - Chantal Mantz 3-2 (11-7, 7-11, 8-11, 11-5, 11-7);

Eliza Samara - Nina Mittelham 2-3 (12-10, 8-11, 11-9, 9-11, 7-11)

"Este foarte dureros, ne aşteptam la mai mult. Din păcate nu am reuşit să aducem. Ne mândrim cu argintul. După primul meci lumea s-a descurajat, antrenorul nostru s-a descurajat. Eliza a intrat descurajată. Au fost nişte greşeli care ar fi bine să nu se repete. Sunt cu lacrimi în ochi pentru că a fost ultima competiţie a mea pentru România. E dureros, e greu.

Această retragere este puţin forţată, nu este voinţa mea, dar din motive că am o fetiţă şi care nu-mi dă voie să fac programul pe care domnul antrenor îl vrea sunt forţată să mă retrag. Am decis să pun copilul pe primul plan. Sportul cere disciplină, cere prezenţă în cantonamente. E prea greu pentru copil", a declarat Daniela Dodean, la LookSport Plus.