Decaderea INCREDIBILA a unei legende: a fost ARESTAT a doua oara in 2 saptamani dupa ce a agresat o prostituata!

Fostul campion de la Turul Frantei are probleme cu alcoolul.

Fostul ciclist Jan Ullrich, arestat saptamana trecuta la Mallorca dupa un conflict cu actorul Til Schweiger, a ajuns din nou in arest, vineri dimineata, la Frankfurt, dupa ce a agresat o prostituata cu care petrecuse noaptea intr-un hotel, relateaza AFP.

Potrivit unui purtator de cuvant al politiei din Frankfurt, Ullrich era sub influenta bauturilor alcoolice si a drogurilor in momentul arestarii.

Saptamana trecuta, Jan Ullrich, castigator al Turului Frantei in 1997, a fost arestat la Mallorca dupa un conflict cu vecinul sau, actorul Til Schweiger. Ullrich a intrat in gradina lui Schweiger, iar apoi a provocat o bataie. El i-a atacat pe actor si pe invitatii acestuia, care sarbatoareau lansarea filmului "Honey in the Head".

La inceputul acestei saptamani, Jan Ullrich anunta ca va urma un program impotriva consumului de alcool si droguri la o clinica de dezintoxicare din Germania.



