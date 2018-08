DEZASTRU pentru o legenda URIASA: "L-a parasit sotia si a inceput sa bea!" Acum a fost arestat

Fostul mare ciclist Jan Ullrich are grave probleme.

Jan Ullrich e singurul ciclist german care a castigat Turul Frantei, in 1997. Acesta a fost arestat dupa ce a patruns cu forta in casa vecinului si l-a amenintat.

Fostul ciclist are probleme cu bautura, probleme aparute dupa ce a fost implicat intr-un urias scandal de dopaj, dar si dupa ce a divortat de sotie.



Ullrich a ajuns in pragul depresiei si s-a refugiat in alcool.



"Ullrich devenise un om de familie, dar dupa ce sotia l-a parasit a inceput sa ia metamfetamina. A inceput sa bea de la 6 dimineata si nu se oprea pana seara tarziu. De asemenea, mi-a spus ca ia cocaina", a dezvaluit Til Schweiger, vecinul atacat, in Bild.

Avocatul lui Ullrich a promis ca acesta se va interna intr-o clinica de dezintoxicare pentru a scapa de inchisoare.

