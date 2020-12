"DA! Cel mai special Craciun!" Sandra Izbasa, ceruta in casatorie in ziua de Craciun! "Vom exista impreuna pentru totdeauna"

Sandra Izbasa (30 de ani) a facut marele anunt prin intermediul unei postari pe Instagram.

Fosta mare gimnasta a avut parte de o surpriza uriasa in dimineata de Craciun. Razvan Banica, nepotul lui Stefan Banica Jr, a cerut-u in casatorie pe Sandra Izbasa si raspunsul a fost 'DA'.

"'DA!' Cel mai special Craciun! Am primit cel mai minunat cadou pe care si-l poate dori o femeie vreodata! Inca de mici, cu toate visam si ne proiectam momentul in care printul descaleca de pe calul sau alb si ne marturiseste iubire vesnica! Printul meu a facut-o in dimineata de Craciun, cu multa emotie, candoare, curaj si umor, intr-un moment in care imi doream enorm, insa nu indrazneam sa imi imaginez ca ar putea fi posibil! Iti multumesc pentru ca existi, dar mai ales pentru ca de acum, vom exista impreuna pentru totdeauna! Te ador infinit!", a scris Sandra Izbasa pe Instagram.

Razvan Banica este actor si se afla intr-o relatie cu Sandra Izbasa din acest an. Fosta mare gimnasta are in palmares doua medalii olimpice de aur (Beijing 2008 si Londra 2012), cinci titluri europene si un argint mondial.

In 2014, Sandra Izbasa se retragea din gimnastica.