CUTREMURATOR! Dezvaluirile facute de primul salvamontist ajuns la locul accidentului lui Schumacher: cum putea fi evitat accidentul fatal

S-au implinit 5 ani de la teribilul accident in care a fost implicat Michael Schumacher.

Stephane Bozon, unul dintre primii salvamontisti ajunsi la fata locului, a oferit un interviu dupa 5 ani de la momentul accidentului si a relatat ca Schumacher a avut parte de un ghinion teribil. Tot tragicul eveniment ar fi putut fi evitat.



"Am vazut piatra in care a intrat cu schiurile, dar si piatra de care s-a lovit cu capul. Cu cateva zile inainte a nins, foarte putin, dar suficient cat sa acopere acele pietre cu un strat subtire de zapada, astfel ca nu a putut vedea pietrele. Totusi, daca ar fi nins mai mult, Schumacher pur si simplu ar fi trecut peste acele pietre. Prima data ne-a fost transmis ca accidentul s-a produs langa partie, ceea ce a facut ca interventia sa fie dificila. Tin minte ca doctorilor de pe elicopter le-a fost greu sa vina pentru acordarea primului ajutor, din cauza terenului accidentat”, a declarat Bozon pentru publicatia germana FOCUS.

Pe 29 decembrie 2013 Michael Schumacher a suferit un teribil accident in timp ce se afla la schi in Alpi. Schumacher s-a lovit de o piatra, a fost proiectat aproape 3 metri in aer, dupa care a cazut intr-o zona presarata cu pietre.