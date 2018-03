Cel mai tare cuplu de piloti din Romania! Sunt frati si ea il ajuta desi n-are permis: "Am foarte mare incredere in ea!"

Fata inca n-are permis!

Norbert are 19 ani si vrea sa iasa campion national la raliuri alaturi de sora lui, care ii este copilot! Francisca il va ghida in curse, desi are doar 17 ani si inca nu si-a luat permisul. Tatal lor a fost tot pilot.

"Astept cu nerabdare sa-mi iau permisul. N-am avut foarte multe antrenamente si nici certuri. In mare parte, ne intelegem bine si ne ajutam in privinta pilotajului" spune Francisca.

"Imi place sa spun ca acasa e sora mea si in masina e doar copilotul meu. Eu am nevoie de un om in care sa am foarte multa incredere si aici ne ajuta ca suntem frati" a spus Norbert.