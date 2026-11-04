VIDEO EXCLUSIV Cel mai greu moment al carierei: Cătălin Chirilă dezvăluie pentru Sport.ro experiența dură trăită de curând

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Marcu Czentye
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Cătălin Chirilă vorbește cu un optimism uluitor despre sindromul care îl chinuie în cariera sportivă.

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catalin chirilaCanotajPoveștile sport.rosindromvestibulartumorăPescuit
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Cătălin Chirilă (28 de ani) se numără printre cei mai valoroși sportivi pe care îi are România, la ora actuală, dar nu a avut parte de cel mai productiv an, în cariera sa de canoist.

În acest an, a aflat că suferă de sindrom vestibular, o afecțiune care, din cauza unei tumori la nivelul urechii interne, îi periclitează inclusiv starea de echilibru, esențială în canotaj.

Cătălin Chirilă, de un optimism incredibil, în fața adversității

Deși Institutul Național de Medicină Sportivă nu i-a mai acordat viza, Cătălin Chirilă se arată încrezător că va putea reveni la cel mai înalt nivel, care i-a adus statutul de campion mondial și european.

„Cel mai greu moment din carieră cred că este anul acesta. Dacă, până de curând, am vorbit despre Paris ca fiind cel mai greu moment, anul acesta m-am oprit chiar cu o zi înaintea startului Mondialelor.

A trebuit să revin în țară. A fost tare neplăcut, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. În urma analizelor medicale, care mi-au demonstrat că este, cu adevărat, o problemă medicală.

Vrea să continue să performeze, deși suferă de un sindrom vestibular

Am făcut bine că am luat acea decizie. Acesta e momentul cel mai greu. Acum sunt bine, sunt în recuperare, îmi fac antrenamentele de reeducare vestibulară, specifice pentru afecțiunea pe care o am.

Sunt pe drumul cel bun. Urmează să începem pregătirea în toamnă, sunt sigur că în parametri normali,” a anunțat Cătălin Chirilă, de un optimism debordant, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cătălin Chirilă

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Imposibil de obosit, atunci când este pe apă

Întrebat de Andru Nenciu care este cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut în timpul unui cantonament, Cătălin Chirilă nu a identificat vreo acțiune trăznită, ci s-a referit la un alt hobby care a început să-i cuprindă viața: pescuitul sportiv.

De multe ori, își amintește în emisiunea Poveștile Sport.ro, obișnuia să se odihnească activ, cu o sesiune de pescuit, în orele în care colegi de-ai săi preferau odihna de după-amiază.

„Cred că este nebunesc, pentru că majoritatea sportivilor se odihnesc la prânz, dorm, își canalizează atenția pentru recuperare.

Eu preferam să ies la prânz pentru pescuit. E un hobby pe care îl duc la extrem, spre nivel de competiție, deja.

Cu toate acestea, îmbinarea asta e destul de nebunească pentru mine, să reușesc să mă împart, să am energie să merg și la antrenament. Nu am simțit niciodată vreun moment de slăbiciune, pentru că nu eram odihnit. Cred că sesiunile de pescuit lucrau la recuperarea mea. Au mers mână în mână,” a punctat Cătălin Chirilă, care admite că nu este un pescar definit de răbdare.

„Recunosc că nu este vorba de răbdare în stilul de pescuit pe care îl abordez. Spinning este un tip de pescuit dinamic, care presupune mers cu șalupa pe distanțe medii, lungi. Timpul este alocat și plimbării cu barca,” a completat Cătălin Chirilă, o persoană totalmente atrasă de apă.

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