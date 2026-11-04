Cătălin Chirilă (28 de ani) se numără printre cei mai valoroși sportivi pe care îi are România, la ora actuală, dar nu a avut parte de cel mai productiv an, în cariera sa de canoist.

În acest an, a aflat că suferă de sindrom vestibular, o afecțiune care, din cauza unei tumori la nivelul urechii interne, îi periclitează inclusiv starea de echilibru, esențială în canotaj.

Cătălin Chirilă, de un optimism incredibil, în fața adversității

Deși Institutul Național de Medicină Sportivă nu i-a mai acordat viza, Cătălin Chirilă se arată încrezător că va putea reveni la cel mai înalt nivel, care i-a adus statutul de campion mondial și european.

„Cel mai greu moment din carieră cred că este anul acesta. Dacă, până de curând, am vorbit despre Paris ca fiind cel mai greu moment, anul acesta m-am oprit chiar cu o zi înaintea startului Mondialelor.

A trebuit să revin în țară. A fost tare neplăcut, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. În urma analizelor medicale, care mi-au demonstrat că este, cu adevărat, o problemă medicală.

Vrea să continue să performeze, deși suferă de un sindrom vestibular

Am făcut bine că am luat acea decizie. Acesta e momentul cel mai greu. Acum sunt bine, sunt în recuperare, îmi fac antrenamentele de reeducare vestibulară, specifice pentru afecțiunea pe care o am.

Sunt pe drumul cel bun. Urmează să începem pregătirea în toamnă, sunt sigur că în parametri normali,” a anunțat Cătălin Chirilă, de un optimism debordant, în exclusivitate pentru Sport.ro.