40 de copii au ramas blocati in munti, la Piatra Arsa! Interventia prompta a salvamontistilor i-a salvat pe juniorii de la judo

Juniorii de la judo si lupte au ramas blocati in munti. Salvamontistii i-au scos din zapada, la Piatra Arsa.

40 de sportivi, baieti si fete, nu au putut sa coboare de la Piatra Arsa, prin ceata si zapada. Salvamontistii i-au condus in siguranta pana la cota 1.400. Micii luptatori se grabeau sa prinda avionul catre un concurs in strainatate.



In Bucegi e risc de avalansa. Patru salvamontisti i-au adus pe sportivi la baza muntelui.



"Fara ajutorul lor era imposibil sa ajungi, e ceata foarte mare, viscol, zapada foarte mare de 5-6 metri!", a declarat Mugurel Ciusca, antrenorul tinerilor sportivi.