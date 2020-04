SUPERDERBY-URILE DIN LIGA CAMPIONILOR SE JOACA ACUM PE CONSOLA!

Autor: Silviu Elisei, Superbet

Urmareste SuperSpectacolul fotbalului din Liga Campionilor pe consola! Cel mai tare fotbal digital se joaca in aceasta perioada, iar Superbet iti pune la dispozitie SuperPariuri pentru biletul tau. Dinamo eSports si FC Dunarea se vor duela cu cele mai puternice echipe in lupta pentru marele titlu. Fii alaturi de favoritele tale, urmareste-le performantele din acest sezon al Ligii si castiga in baza victoriilor lor pariind la Superbet. Fotbalul, real sau digital, trebuie trait la maxim, de aceea un pariu e intodeauna bine venit pentru a completa bucuria unei victorii cu cea a castigului de pe bilet. Deschide aici si inregistreaza-te la Superbet !

32 DE ECHIPE, UN SINGUR LOC DE CAMPIOANA!

Reprezentantele Romaniei vor avea meciuri grele in acest sezon. Astazi vor fi nevoite sa-i invinga pe cei de la GD Estoril Praia si Together Esports, dar noi continuam sa credem in talentul conationalilor nostri la fotbal digital. Ti-am pregatit cele mai bune meciuri pentru biletul tau pentru a te bucura din plin de sarbatorile pascale si de victoria jucatorilor romani. Pentru liga profesionistilor ti-am pus la dispozitie si optiunea de pariuri live. Altfel plasezi un pariu cand vezi cu ochii tai ce se intampla pe teren. Urmareste meciul cu atentie, plaseaza pariul potrivit si castiga sumele meritate. Intra acum online sau in aplicatia Superbet si arata-ne castigurile tale! Deschide aici pentru a descarca cea mai populara aplicatie de pariuri sportive din tara!

CELE MAI BUNE COTE PENTRU MECIURILE TALE FAVORITE!

Astazi Dinamo si FC Dunarea vor trebui sa treaca peste o prima provocare, iar pentru acest eveniment SuperImportant iti oferim cele mai bune cote. Pentru derby-ul dintre Dinamo eSports si GD Estoril Praia ai la dispozitie pariul clasic (1- 3.10, X-3.85, 2-2.00). Daca pariul tau e castigator, poti obtine dublul sau triplul sume pariate cu un astfel de meci. In meciul celor de la FC Dunarea disputat cu Together Esports, cotele se mentin la fel de ridicate ( 1- 2.85, X- 3.85, 2-2.15). Din punct de vedere al castigurilor, meciurile virtuale promit SuperMize pentru biletul tau. Sansa unui astfel de eveniment nu se rateaza, fii pe faza si alege pariul castigator! Vezi aici oferta Superbet pentru meciurile de fotbal!

Pariaza responsabil si bucura-te de victoria echipelor tale preferate! #ImpreunaSuntemSuper