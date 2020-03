(P) Vin trei zile ‘grele’ pentru fotbal. Joi, romanii sunt cu ochii cat cepele pe televizor

Da, sunt trei zile cu alegeri. Nici nu stii pe ce sa dai. Marti si miercuri - UCL, joi - Europa League. Meciuri, jocuri si partide. Telecomanda trebuie arestata fara alte explicatii. Am avut tururi cuminti in Champions League, iar optimile sunt la jumate. Poate mai putin pentru Valencia, care trebuie sa creada in ea si-n zei ca sa recupereze de la 4-1 in Italia. O sa inceapa sus si pe repede-‘nainte, nu trebuie sa fii antrenor ca sa-ti dai seama de asta, alt comportament nu-si permite. Trei goluri avans nu sunt pana la urma Apocalipsa, dar e de munca nemteste la ele. S-au vazut diferente si mai mari care s-au anulat in doua reprize. Iar Valencia nu e ‘o echipa’. E din Spania, e in top, are jucatori, stie fotbal, poate are noroc si de suporteri daca se domoleste Corona. La pariuri, Atalanta e ‘un pic mai’ favorita la victorie.

La Fortuna, Atalanta are 2.38 Vs. 2.83 cat are cota Valencia. Pentru calificare mai departe, diferenta ustura, ce-i drept (1.04 Vs. 11.00)

Miercuri numaram invers. De dimineata la 22.00. Pe Anfield, 11-le lui Klopp trebuie sa dea cel putin un gol cu Ateltico din Madrid ca sa vedem mai mult fotbal decat in tur si un joc pana la capat. Sunt 3 saptamani de cand englezii se gandesc la o solutie pentru un sut pe poarta cu Atletico. Au avut 0 in primul meci. S-ar putea sa fie un record atat pentru ei intr-un meci oficial, cat si pentru un meci din UCL. Ce s-a intamplat acolo, numai Klopp stie. Dar cine sta la cutie pe Anfield cand acum un an am vazut tragedia Barcelonei? Cu 1-0 cu Liverpool trebuie sa fii zen ca sa te aperi perfect, chiar daca esti poate cel mai priceput din lume la asta. Nu! Trebuie sa joci, sa te duci pe poarta, poate mai dai una si nici atunci nu stai cu inima-n piept pana la final.

Cota buna la Fortuna pentru ambele marcheaza - 2.06. Iar pentru calificare in sferturi, cotele sunt aproape aceleasi (1.92 Liverpool, 1.88 Atletico)

Joia mare e saptamana asta pentru noi. Joaca Ianis si suntem cu Hagi! Este turul optimilor in Europa League si Gerrard o sa-l bage sigur cu Leverkusen. Sa spui ca nu-i usor cu nemtii, zice toata lumea. Oricine stie ca orice se intampla in primul meci, exista un singur meci-cel din Germania. Cotele sunt pe placul lui Leverkusen, cu 2.15 pentru victorie la Rangers. Diferenta mare pana la 3.30 cat au cota scotienii ‘lui’ Ianis. Al nostru are toata motivatia sa faca un meci mare. Are de recuperat in fata lui Gerrard dupa ultimul joc slab, are meciuri cu gol si cu pase de gol cum nu a mai avut la un inceput atat de important, urmeaza meciul cu Islanda pentru marea calificare la Euro 2020.

Daca e genul de meci in care se dau multe goluri, atunci victorie Rangers si peste 2.5 goluri in meci e ceea ce alegem noi, la o cota de te lingi pe degete ca sa numeri castigul ... 5.10 la Fortuna

O sa fie fotbal, o sa fie bine! Mai ales ca toate sunt meciuri in care poti sa Prinzi AICI Premii de Liga Mare intr-o promotie speciala Fortuna. Stii cum e, daca tot pui, ce te costa sa si castigi?