Etapa a doua din Premier League 25/26 are drept puncte de interes Man. City - Tottenham (sâmbătă, 14:30) și Newcastle - Liverpool (luni, 22:00), într-o perioadă a sezonului în care marile echipe se află încă în căutări și încearcă să integreze noutățile în mașinăriile deja bine puse la punct. Live pe Superbet, alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, SuperPariuri, BetBuilder, SuperAvantaj, Cote Mărite și Pariuri Antepost.

Vezi Oferta Superbet pentru runda #2 și fii responsabil!

Tottenham, o nucă tare pentru Guardiola

Învingătoare de manieră clară în prima etapă (4-0 vs. Wolves, respectiv 3-0 vs. Burnley), City și Tottenham se întâlnesc pe "Etihad Stadium" din Manchester în ceea ce va fi a 24-a ocazie în care Pep Guardiola stă față în față cu echipa londoneză. Surprinzător sau nu, Spurs au un palmares excelent din 2016 încoace contra managerului catalan: 9 victorii, 11 înfrângeri și 3 rezultate de egalitate.

Într-un clasament al înfrângerilor provocate unuia dintre cei mai mari antrenori din istorie, echipa lui Radu Drăgușin ocupă locul al doilea. Doar Liverpool (zece succese în 24 de înfruntări cu Guardiola) stă mai bine, Tottenham având același număr de victorii precum Man. United, dar în mai puține meciuri. Cluburi precum Real Madrid (8 succese), Chelsea (8) și Arsenal (7) sunt sub oaspeții de sâmbătă la acest capitol!

În ceea ce-l privește pe Thomas Frank, noul manager al londonezilor, CV-ul acestuia cuprinde opt înfruntări directe cu Pep Guardiola, două victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri. Interesant este că Frank, ca manager al lui Brentford, l-a învins pe spaniol atât pe teren propriu (1-0 în mai 2023), cât și în deplasare (2-1 în noiembrie 2022).

City - Tottenham va fi și un duel de la distanță al noilor transferuri care au lăsat o impresie foarte bună la debut. Vorbim despre Tijiani Reijnders, marcator al unui gol în partida cu Wolves, și Mohammed Kudus, atacantul transferat de Spurs de la West Ham care i-a electrizat pe fanii noii sale echipe în meciul cu Burnley.

