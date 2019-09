(P) Pontul zilei la fotbal: Factorii de care sa tii cont cand analizezi meciul

Gasirea celor mai bune meciuri pentru pariuri nu este treaba usoara, mai ales in zilele in care oferta se intinde pe cateva ecrane de calculator. In weekenduri se joaca sute de meciuri in plin sezon. Nu poti paria pe toate, trebuie sa alegi doar cateva, dar cum sa procedezi?

Fiecare parior cu experienta are deja o rutina. Unii plaseaza 30 de pariuri pe weekend, altii 30 de luna. Un rulaj mare nu asigura si un castig mai mare, ci inseamna mai mult timp pierdut. Expertii mizeaza pe calitate, nu pe cantitate. Dintr-o oferta foarte bogata aleg doar evenimentele despre care au suficiente informatii pentru a face o analiza cu o concluzie cat mai apropiata de ce urmeaza sa se intample in meci. Nu exista timp fizic pentru a analiza ca la carte toate partidele dintr-o zi, de aici recomandarea sa te axezi pe cel mult doua ligi.

Urmarind mai multe sezoane aceste ligi, ajungi sa cunosti foarte bine echipele – cu punctele forte si punctele vulnerabile - si poti sa plasezi intr-un context larg informatiile la zi.

Sunt cativa factori care nu trebuie scapati din vedere atunci cand analizezi un meci, chiar daca te inspiri din ponturi de top postate pe site-urile de profil precum cele de pe https://pariurix.com/ponturi/pontul-zilei:

Statistica reprezinta punctul de plecare, ea reflectand forma in care se afla echipele in momentul respectiv, cat de bine (sau mai putin bine) functioneaza atacul si apararea, cum se descurca echipa gazda pe teren propriu, respectiv cea oaspete in deplasare;

Meciurile directe sunt relevante, mai ales cand intre combatante exista rivalitate. Daca le studiezi cu atentie poti observa o tendinta care sa te ajute sa castigi la pariuri. De urmarit: numarul de goluri, de cartonase galbene, de faulturi, de cornere s.a. O echipa isi poate schimba antrenorul, dar rareori isi schimba stilul. Desigur, mai sunt si exceptii. De exemplu, Hermannstadt, care juca in sistem 5-4-1 „sub” Vasile Miriuta, a trecut la un stil ofensiv de la venirea lui Costel Enache, dar stii acest lucru daca urmaresti Liga I.

Echipele probabile , dar mai ales absentii – accidentati, suspendati – reprezinta o categorie de informatii pretioase pentru pariori. Orice absenta scade din forta echipei. Fii atent si la ce jucatori revin dupa accidentari de lunga durata sau chiar dupa meciuri ale echipelor nationale. Primii vor evolua cu frica, ceilalti pot fi obositi.

Calendarul competitional este un alt factor de luat in seama. Cat timp de odihna au avut jucatorii intre doua meciuri? Lasse Schone declara ca nu mai avea energie in minutul 60 al primului meci jucat pentru echipa sa de club, Ajax, la numai 10 zile dupa ultima partida disputata la Cupa Mondiala 2018. Trebuie sa tii cont si de meciurile care urmeaza. Pentru ca sunt mai importante decat cel pe care vrei sa pariezi, astfel ca unii fotbalisti pot fi menajati.

Numele arbitrului de centru este important pentru pariurile pe numar de cartonase, pe eliminare sau pe penalty in meci. Daca acesta obisnuieste sa dea multe cartonase si se intalnesc doua echipe aflate in partea de sus a topului indisciplinei, sunt sanse mari sa se arate multe „galbene”.

Motivatia este cheia oricarui meci. De obicei, echipa care joaca cu mai multa determinare are sanse mai mari sa se impuna, chiar daca joaca impotriva unui adversar mai valoros, pe hartie. Atmosfera de la club are legatura cu motivatia. Niste fotbalisti neplatiti de cateva luni nu vor mai avea tragere de inima. De asemenea, sunt situatii in care antrenorul pierde vestiarul, iar jucatorii pierd intentionat meciuri, pentru a-l demite.

Sunt informatii pe care trebuie sa le cunosti pentru a castiga la pariuri. Foloseste-te de sursele clasice (site-urile echipelor, site-uri sportive, site-uri de pronosticuri, jurnale de stiri sportive), dar si de social media. Acolo, fanii care urmaresc peste tot echipa pot posta, la comentarii, informatii din interior care nu sunt accesibile jurnalistilor.