(P) Noul sport ‘national’ care i-a innebunit pe romani, de cand fotbalul e in pauza! 

E unul dintre sporturile pe care le jucam cand eram mici, adolescenti si flacai. Acum turbam cand auzim pacanitul undeva in jurul nostru si parca am lasa totul numai sa facem un set mic. Gaseam un blat de ciment prin parcuri, intindeam o sfoara dintr-un cap in celalalt si tacaneam la mingea aia de ne venea rau. Nici nu vedeam la televizor, pe cat jucam.

Unii dintre noi stiau o glorie din acest sport. Otilia Badescu. Era suficient sa ne placa atat de mult ca numai asta aveam in cap toata ziua. Pe vremuri, cand obiectul muncii era o raritate alba sau portocalie, fierbeam mingile ca sa-si revina daca le mototoleam din greseala. Intre timp, trofeele cucerite de Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Daniela Dodean ne-au adus si mai aproape de tenisul de masa.

Nu s-a schimbat nimic, ba chiar jocul a devenit si mai spectaculos. Mai rapid, mai nebun, mai multe schimburi de mingi cu zeci de milioane de vizualizari pe Youtube. E clar unul dintre cele mai spectaculoase sporturi din toate timpurile.

In aceasta perioada e si unul dintre sporturile individuale care nu cer neaparat asistenta publica, ci multa concentrare si miscare in jurul mesei. Se joaca! Se joaca zilnic, de dimineata pana seara, iar oferta de pe efortuna.ro e nesfarsita. Practic ai meci dupa meci si oferta densa cu tipuri de pariuri palpitante. Este sportul care a luat fata fotbalului de cand nu mai sunt meciuri. Iar romanii pun pariuri intr-o nebunie pe acest joc!

Pariezi pe meci, pe set, pe scor corect sau pe numar totale de puncte si, ca sa fie adrenalina pan’ la cer de mare, pe punctele in desfasurare. Asa e bine si frumos, sa ai de toate si sa traiesti momentul la pariuri, cu fiecare minge care pleaca si care vine in paletica aia de tenis de masa.