(P) Lista completa de beneficii CBD. Afla cum te poate ajuta uleiul de canabis in tratarea bolilor

Putine substante suscita atat de mult interesul oamenilor de stiinta, dar si al publicului larg precum o face uleiul de canabis. Asa cum ii spune numele, acest ulei provine din planta de canabis, insa nu are efecte psihoactive, intrucat nu contine compusul organic responsabil de acestea (THC - tetrahidrocanabinol). In schimb, in compozitia sa intra CBD (canabidiolul), care interactioneaza foarte bine cu organismul uman si nu prezinta niciun efect advers.

Lista de beneficii CBD este una lunga, pentru o paleta foarte larga de afectiuni, iar in continuare vom incerca sa le enumeram pe toate acestea, impartite in trei categorii:

1. Beneficii CBD asupra unor stari ale organismului. in primul rand, uleiul de canabis este recunoscut pentru faptul ca ajuta corpul uman sa isi redobandeasca starea naturala de bine si sa se echilibreze. Totodata, are un puternic efect antiinflamator, fiind foarte util in cazul unor hematoame, echimoze sau excoriatii. De asemenea, aceasta substanta ajuta la reducerea durerilor de orice fel, fiind foarte utila intr-un numar mare de situatii.

Alte beneficii CBD includ reducerea stresului, anxietatii, episoadelor depresive, dar si a tulburarilor legate de somn. Practic, uleiul CBD reuseste sa ii calmeze pe utilizatorii sai si sa ii faca sa priveasca viata mai linistiti, cu alti ochi, fara sa se mai complaca atat de mult in situatiile defavorabile de la serviciu sau de acasa.



2. Beneficii CBD asupra unor boli grave. Totodata, uleiul CBD are efecte dovedite si asupra unor afectiuni grave, dupa cum vei vedea in continuare. Acesta ajuta la reglarea glicemiei si echilibreaza raportul dintre colesterolul bun (HDL) si cel rau (LDL). in plus, intareste sistemul imunitar, amelioreaza durerile musculare si regleaza circulatia sangvina. Acest ulei este responsabil pentru cresterea capacitatii de concentrare, imbunatatirea memoriei si asigura parului, pielii si unghiilor un aspect mai placut.

Alte beneficii CBD includ: atenuarea starilor de agitatie si perturbarilor de comportament in cazul copiilor cu ADHD, deficit de dezvoltare mentala si psihomotorie; atenuarea sindromului Tourette, imbunatatirea functiilor cognitive si reducerea frecventei ticurilor; reducerea tensiunii intraoculare in cazul glaucomului; reducerea tensiunii intracraniene si potentialului convulsiv post-traumatic, in cazurile de traumatisme cerebrale si ischemie cerebrala.

3. Beneficii CBD asupra unor boli considerate incurabile. Nu in ultimul rand, uleiul de canabis ar putea avea efecte benefice si asupra unor boli considerate pana acum incurabile. Este vorba despre cancer, Alzheimer, epilepsie si nu numai. Se crede ca aceasta substanta poate lupta impotriva formatiunilor tumorale, distrugerii neuronilor si ca ar putea reduce numarul si intensitatea crizelor epileptice. Totusi, avand in vedere ca vorbim despre afectiuni extrem de grave, testele continua intr-unele dintre cele mai prestigioase institute medicale din lume, sub atenta supraveghere a unora dintre cei mai bine pregatiti oameni de stiinta.

In concluzie, avand in vedere ca uleiul de canabis poate fi considerat un adevarat panaceu, nu putem spune ca am intocmit o lista exhaustiva de beneficii CBD. Totusi, ce este cert este ca aceasta substanta este una dintre cele mai promitatoare si, avand in vedere ca nu s-au observat efecte adverse, teoretic poate ajuta in vindecarea sau ameliorarea simptomelor oricarei boli.