(P) Liderul pariurilor din Bulgaria vrea sa cucereasca Romania! A intrat in forta pe piata! Ce avantaje le ofera Efbet pariorilor

Efbet e prezenta pe piata din Romania din 2017 atat in online, cat si land based, in 6 sali de jocuri din Bucuresti si una in Targoviste.



Salile de joc Efbet, se disting prin conceptul modern de amenajare care ofera jucatorilor o experienta de joc placuta. Pariorii se pot relaxa in open barurile din fiecare agentie si pot urmari evenimentele in timp real.

Ruleta electronica si cel putin 20 de aparate de tip Slot Machine de ultima generatie ofera jucatorilor fideli posibilitatea de plasare a unor mize foarte ridicate fiind conectate în sisteme de tip Jackpoturi Progresive, puse la dispoziția jucătorilor alaturi de alte premii zilnice si saptamanale.

Efbet.ro

Platforma digitala Efbet.ro ofera Pariuri Sportive (live si pre-match), Cazinou Live, Sloturi online, Ruleta electronica, Bingo, Keno, Pariuri Virtuale, Lucky Six si eSports.

Pariurile sportive si jocurile de casinou pot fi accesate atat prin intermediului site-ului Efbet.ro precum si utilizand Aplicatia Mobila Efbet (disponibila gratuit pe Android si iOS)

Platforma ofera Live Streaming pe cele mai importante meciuri de fotbal din Serie A, Bundesliga, tenis, volei precum si NBA, permitand utilizarea optiunii Cash Out jucatorilor care doresc sa isi securizeze castigurile.

Efbet practica una dintre cele mai scazute marje (2%) permitand astfel mentinerea celor mai mari cote pentru market-urile principale.

Platforma de Casino integreaza principalii provideri de jocuri si ofera peste 160 de jocuri de tip slot machine, majoritatea fiind conectate la un sistem de Jackpot.

Serviciul de relatii cu clientii



Departamentul de suport poate fi contactat non-stop atat telefonic cat si prin Live Chat. Exista si optiunea contactului prin e-mail sau direct pe Whatsapp. oferind astfel un timp de raspuns foarte scurt la solicitarile clientilor.

Retrageri Rapide

Sistemul de procesare a retragerilor face ca acestea sa fie aprobate in maxim 24 de ore. Astfel, in functie de promptitudinea fiecarui operator bancar in parte, jucatorii pot beneficia rapid de fondurile retrase.

Metode de plata

Pe langa depunerile si retragerile clasice, prin card bancar, Efbet permite utilizarea Skrill, Neteller, PaySafe Card dar si posibilitatea de a depune si retrage cash direct in locatiile proprii (6 Sali de Jocuri in Bucuresti si una in Targoviste).

Despre Efbet

Lider al pietei de pariuri din Bulgaria, Efbet (infiintat in 1990) include o retea cu peste 40 de Sali de Jocuri si Cazinouri Live. De asemenea, Efbet este partener exclusiv pentru 11 locatii de tip Sport Bar.

La nivel de sponzorizari, efbet este partener oficial la fotbal pentru Efbet Parva Liga (Liga 1 Efbet din Bulgaria).

Efbet sustine sportul din tara vecina fiind implicat in numeroase proiecte filantropice si de sponsorizare.

Operatorul de la sud de Dunare activeaza si in mediul online, din 2011, odata cu lansarea platformei Efbet.com, fiind liderul pietei digitale de pariuri si cazinou in Bulgaria.



In prezent Efbet detine licenta de operare pe pietele reglementate din Bulgaria, Romania, Serbia, Spania si Italia.





ALTABET LIMITED detine Licenta nr. L1173067W000796 emisa de Comitetul de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc din Romania,

valabila din data de 1.11.2017. pana la data de 31.10.2027.

