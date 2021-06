(P) EURO 2020: cele 3 „finale” din grupe

Asteptat cu un an in plus fata de editiile precedente, EURO 2020 debuteaza duminica, 11 iunie, cu duelul dintre Turcia si Italia, programat sa inceapa la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma.

Toate infruntarile de la Campionatul European din acest an vor fi in direct la PRO TV (45) si PRO X (6). De asemenea, meciurile pot fi urmarite live si pe voyo.ro.

Partida Turcia vs. Italia se numara printre cele mai dezechilibrate de la EURO, Turcia avand cota 7.00 la victorie, iar Italia doar 1.60. In cadrul acestui material, insa, nu vom vorbi despre acest tip de partide, ci despre cele 3 adevarate finale care vor avea loc in faza grupelor la EURO: Anglia vs. Croatia, Franta vs. Germania si Portugalia vs. Franta.

Anglia vs. Croatia, Wembley Stadium, 13 iunie, ora 16:00

La doar doua zile de la debutul competitiei, este programat duelul dintre Anglia si Croatia, re-editare a semifinalei Cupei Mondiale din 2018, in urma careia croatii au fost cei care s-au calificat in marea finala, pierduta insa in fata Frantei.

Beneficiind de experienta unor jucatori precum Harry Kane sau Kyle Walker si de tineri extrem de talentati, precum Mason Mount, Phil Foden sau Declan Rice, selectionata lui Gareth Southgate si-a luat ulterior revansa, obtinand 4 puncte in cele doua partide din Liga Natiunilor (0-0 in Croatia si 2-1 in Anglia).

Chiar daca ultimele rezultate indica un echilibru destul de puternic intre cele 2 protagoniste, Anglia este favorita clara in meciul din Grupa D, cu o cota de 1.75 la victorie.

De altfel, Anglia porneste cu prima sansa si in turneu, cu o cota de 6.50. Franta are o cota identica, iar favorita numarul 3 este Belgia (8.00).

Franta vs. Germania, Allianz Arena Munchen, 15 iunie, ora 22:00

Cel mai atractiv duel din grupe este, fara doar si poate, cel dintre Franta - campioana mondiala in exercitiu, doua trofee EURO (1984, 2000) si Germania - 3 trofee EURO (1972, 1980, 1996).

Ca si cand prezenta celor doua super-echipe in aceeasi grupa nu era de-ajuns, acestora li se alatura si Portugalia, actuala detinatoare a trofeului EURO, facand din Grupa F o adevarata „grupa a mortii”. A 4-a echipa din grupa este Ungaria.

Campionii mondiali din 2018 au prima sansa in turneu si pornesc usor favoriti in „finala grupei”, valoarea actuala si statisticile fiind de partea lor. „Les Bleus” au castigat cu 2-0 duelul cu Germania de la EURO 2016 si 4 din cele 6 puncte puse in joc la precedenta editie a Ligii Natiunilor. Astfel, Franta are cota 2.65 la victorie, iar Germania 2.85.

Portugalia vs. Franta, Puskas Arena Budapesta, 23 iunie, ora 22:00

La 5 ani de la infruntarea din finala EURO 2016 (a fost 1-0 pentru Portugalia atunci), francezii au posibilitatea sa-si ia revansa in fata lui Cristiano Ronaldo & co.

Va fi insa foarte greu, deoarece lotul portughezilor este unul extrem de valoros, cu foarte multi jucatori care au castigat campionatele la echipele de club. Joao Cancelo, Ruben Dias si Bernardo Silva, campioni in Anglia cu Manchester City, Nuno Mendes si Pedro Goncalves campioni cu Sporting Lisabona, Renaton Sanches si Jose Fonte campioni cu Lille in Ligue 1 si Joao Felix campion cu Atletico Madrid.

Una peste alta, un meci intre actuala campioana mondiala si cea europeana este clar unul pe care nu il vedem prea des, astfel ca ar fi bine sa notam cu atentie data la care este programat.