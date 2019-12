(P) Ce trebuie sa stii cand cumperi o masina prin credit bancar?

Atunci cand doresti sa achizitionezi o masina, dar nu dispui de intreaga suma necesara, trebuie sa cauti cea mai buna varianta de finantare.

Ofertele din piata bancara sunt atat de diversificate incat poti gasi acel credit care se potriveste nevoilor tale. Cel mai important aspect este ca rata lunara sa nu fie o povara prea mare pentru bugetul tau si sa nu risti sa ajungi in incapacitate de plata. Din fericire, birocratia in ceea ce priveste aprobarea documentatiei a scazut foarte mult in ultima perioada, astfel incat poti intra in posesia masinii tale in doar cateva zile. De asemenea, nu trebuie sa mergi neaparat la banca pentru o astfel de finantare. Poti obtine creditul auto de la dealer si service Ford, pe o perioada de la 6 pana la 60 de luni si proces simplificat de acordare.

Alege modelul pe care ti-l permiti

Banii pe care ii produci lunar sunt etalonul de la care porneste drumul tau catre o masina. Atunci cand alegi un model trebuie sa iei in calcul veniturile constante, astfel incat rata lunara sa fie usor de achitat. Pe langa costurile de achizitie, trebuie sa anticipezi si cheltuielile de intretinere, cu revizii, reparatii, impozit si polite de asigurare obligatorii si facultative. Exista masini pentru care poti face un efort sa le cumperi, insa consumul mare de carburant si costurile ridicate ale reviziilor sa depaseasca bugetul tau. Informeaza-te din mediul online si de la cunoscuti care conduc masina pe care ti-o doresti pentru a afla valoarea reala a cheltuielilor de intretinere. Acestea, impreuna cu rata lunara la creditul auto, trebuie sa se incadreze in suma pe care ai alocat-o investitiei.

Alege intre dobanda fixa si variabila

Una dintre primele alegeri inainte de a contracta orice credit este dobanda fixa sau variabila. Creditul variabil are o dobanda a carei evolutie depinde in mare masura de indicatorul monetar bancar si poate scadea sau creste pe parcurs. Dobanda fixa este mai mare la inceput decat cea variabila, insa iti ofera si o siguranta ca rata lunara nu se va schimba pe toata intinderea perioadei de creditare. La nesteautomotive.ro poti alege intre credite variabile si fixe, atat pentru autoturismele cu carburant, cat si pentru modelele hybrid.

Stabileste moneda in care platesti

La fel de importanta este si moneda in care faci creditul. Specialistii in educatie financiara invata ca decizia cea mai inteleapta este sa te imprumuti in moneda pe care o castigi. Asadar, daca venitul tau este in moneda nationala, este bine sa o alegi. In general, creditele in valuta au rate mai mici, insa valoarea platita poate fi mai mare din cauza cursului de schimb variabil.

Solicita o simulare a graficului de rambursare

Cea mai buna imagine a costurilor unui credit auto inainte de a semna contractul o obtii prin solicitarea unei simulari a graficului de rambursare. Aceasta se poate face in orice birou de credit bancar sau la dealerul auto si te ajuta sa estimezi mult mai bine cheltuielile lunare. Cu cat perioada de creditare este mai lunga, cu atat rata va fi mai mica, insa dobanda platita va fi mai mare. Daca alegi sa returnezi imprumutul intr-un timp mai scurt, plata lunara va fi mai mare, cu o dobanda totala mai mica. Aceste cifre pot fi influentate, insa, de valoarea avansului platit pentru masina: cu cat este aceasta este mai mare, cu atat vei avea mai putini bani de imprumutat si implicit de returnat.

Informeaza-te cu privire la oferte promotionale si tichete de reduceri

In special in perioada sarbatorilor de iarna majoritatea dealerilor auto intampina clientii cu reduceri semnificative. In cazul automobilelor noi, ia in calcul si programul national de tip Rabla, prin care poti primi un voucher cu valoare fixa daca dai la schimb o masina veche. De asemenea, dealerii auto pot avea oferte personale care se cumuleaza cu tichetul Rabla sau variante de buy-back pentru masina ta veche. Toate acestea te ajuta sa scazi din valoarea totala a masinii pe care o cumperi si din suma pe care o imprumuti.

Cel mai important aspect atunci cand contractezi un credit auto este ca rata lunara sa nu depaseasca acel procent din veniturile tale pe care il aloci investitiei. Cand te gandesti la cheltuielile unei masini, nu uita sa adaugi si costurile de intretinere, pe langa pretul de achizitie.

