(P) Black Friday 2025: Care sunt țările cele mai atrase și ce îi motivează pe oameni să cheltuie mai mult

(P) Black Friday 2025: Care sunt țările cele mai atrase și ce &icirc;i motivează pe oameni să cheltuie mai mult Advertoriale
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Anul acesta, consumatorii au așteptări mari de Black Friday. Se observă un apetit crescut pentru promoții bine explicate, livrare clară și retur fără bătăi de cap. Cu toate acestea, conform unui studiu recent realizat de DHL eCommerce pe 24.000 de respondenți din 24 de țări, comportamentele de consum variază mult în funcție de regiune și generație.

TAGS:
Din articol

Black Friday nu mai este doar o tradiție americană, ci a devenit un fenomen global de shopping care mobilizează milioane de consumatori din întreaga lume. Milioane de consumatori din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare această perioadă pentru a-și reîmprospăta garderoba, electronicele și electrocasnicele sau colecția de beauty.

Țările cu cei mai entuziaști cumpărători

Datele studiului DHL relevă diferențe majore între piețe. Nigeria se situează pe primul loc la nivel global, cu 63% dintre consumatori declarând că intenționează să cheltuie mai mult în acest Black Friday decât anul trecut. Pe locurile următoare se află Brazilia (50%), Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud (ambele cu 47%).

În Europa, tabloul este mai nuanțat. Spania conduce cu 41% dintre consumatori care vor cheltui mai mult, urmată de Germania (38%) și Suedia (37%). România, deși nu figurează în studiu, face parte din piețele europene unde Black Friday a câștigat o popularitate constantă în ultimii ani, evenimentul devenind unul dintre cele mai așteptate momente de shopping ale anului.

La polul opus, China și Italia arată o abordare mai conservatoare, cu doar 22% și respectiv 21% dintre consumatori intenționând să cheltuie mai mult. Majoritatea cumpărătorilor din aceste țări preferă să mențină același nivel de cheltuieli ca în anii anteriori.

Ce îi motivează pe cumpărători să bage adânc mâna în buzunar?

Reducerile rămân principalul factor care îi determină pe consumatori să participe la Black Friday: 71% dintre respondenții globali citează acest motiv. Pe locul doi se situează ofertele exclusive (49%), fiind urmate de ofertele cu durată limitată (44%) și accesul anticipat la produse (28%).

Interesant este că acești factori motivatori variază puțin în funcție de generație. Baby Boomers sunt cei mai atrași de discounturi (76%), în timp ce Millennials și Gen Z sunt mai interesați de accesul anticipat la produse noi (30% și 29%).

Cosmeticele și parfumurile, printre categoriile preferate

Studiul DHL arată că electronicele continuă să fie categoria-regină (50% la nivel global), însă și alte sectoare se bucură de un interes deosebit. Printre acestea se numără îmbrăcămintea, încălțămintea, dar și produsele de beauty, care atrag o bază consistentă de cumpărători în perioada Black Friday.

Notino, unul dintre cei mai mari retaileri europeni de cosmetice și parfumuri, răspunde exact acestui interes crescut. În 2025, Notino Black Friday se desfășoară între 10 și 30 noiembrie și promite reduceri de până la 30% la cele mai căutate parfumuri și produse cosmetice. Compania se diferențiază prin mai multe avantaje competitive: produse cu livrare gratuită, prețuri identice online și în magazinele fizice și o politică generoasă de returnare de 90 de zile.

Magazinele fizice completează experiența cu echipe pregătite să ofere recomandări informate, plus unelte utile precum Shade Finder sau diagnosticul Youth Finder. Nu lipsesc nici opțiunile inspirate precum Try It First, care permite testarea unei mostre înainte de deschiderea produsului full size, sau gravarea personalizată pe sticla parfumului, ori ambalarea pentru cadou.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ULTIMELE STIRI
Dinamo, golul 3000 &icirc;n grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45
Dinamo, golul 3000 în grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45
Au renunțat la &icirc;njumătățirea punctelor &icirc;nainte de play-off: Decizie &icirc;n unanimitate
Au renunțat la înjumătățirea punctelor înainte de play-off: "Decizie în unanimitate"
Sorana C&icirc;rstea o urmează pe Jaqueline Cristian, &icirc;n sferturi, la Osaka. Rom&acirc;nca a cedat doar patru game-uri &icirc;n optimi
Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian, în sferturi, la Osaka. Românca a cedat doar patru game-uri în optimi
Ce revenire! Karim Benzema &icirc;și pregătește &icirc;ntoarcerea &icirc;n Europa, la un club puternic din Europa League
Ce revenire! Karim Benzema își pregătește întoarcerea în Europa, la un club puternic din Europa League
Clasamentul din grupa Rom&acirc;niei U21! Cine și cum se califică la EURO: Spania are punctaj maxim, Kosovo a bătut cu 7-0
Clasamentul din grupa României U21! Cine și cum se califică la EURO: Spania are punctaj maxim, Kosovo a bătut cu 7-0
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria



Recomandarile redactiei
Au renunțat la &icirc;njumătățirea punctelor &icirc;nainte de play-off: Decizie &icirc;n unanimitate
Au renunțat la înjumătățirea punctelor înainte de play-off: "Decizie în unanimitate"
Sorana C&icirc;rstea o urmează pe Jaqueline Cristian, &icirc;n sferturi, la Osaka. Rom&acirc;nca a cedat doar patru game-uri &icirc;n optimi
Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian, în sferturi, la Osaka. Românca a cedat doar patru game-uri în optimi
Italia - Rom&acirc;nia, la baraj? Gattuso a spus ce va face dacă ratează calificarea la Mondial
Italia - România, la baraj? Gattuso a spus ce va face dacă ratează calificarea la Mondial
Clasamentul din grupa Rom&acirc;niei U21! Cine și cum se califică la EURO: Spania are punctaj maxim, Kosovo a bătut cu 7-0
Clasamentul din grupa României U21! Cine și cum se califică la EURO: Spania are punctaj maxim, Kosovo a bătut cu 7-0
Chiar că Rom&acirc;nia Under 16! Dezastru total la juniori: Rom&acirc;nia a primit 15 goluri de la Germania la U-16
Chiar că România Under 16! Dezastru total la juniori: România a primit 15 goluri de la Germania la U-16
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!