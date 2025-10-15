(P) Black Friday 2025: Care sunt țările cele mai atrase și ce îi motivează pe oameni să cheltuie mai mult

Black Friday nu mai este doar o tradiție americană, ci a devenit un fenomen global de shopping care mobilizează milioane de consumatori din întreaga lume. Milioane de consumatori din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare această perioadă pentru a-și reîmprospăta garderoba, electronicele și electrocasnicele sau colecția de beauty.

Țările cu cei mai entuziaști cumpărători

Datele studiului DHL relevă diferențe majore între piețe. Nigeria se situează pe primul loc la nivel global, cu 63% dintre consumatori declarând că intenționează să cheltuie mai mult în acest Black Friday decât anul trecut. Pe locurile următoare se află Brazilia (50%), Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud (ambele cu 47%).

În Europa, tabloul este mai nuanțat. Spania conduce cu 41% dintre consumatori care vor cheltui mai mult, urmată de Germania (38%) și Suedia (37%). România, deși nu figurează în studiu, face parte din piețele europene unde Black Friday a câștigat o popularitate constantă în ultimii ani, evenimentul devenind unul dintre cele mai așteptate momente de shopping ale anului.

La polul opus, China și Italia arată o abordare mai conservatoare, cu doar 22% și respectiv 21% dintre consumatori intenționând să cheltuie mai mult. Majoritatea cumpărătorilor din aceste țări preferă să mențină același nivel de cheltuieli ca în anii anteriori.

Ce îi motivează pe cumpărători să bage adânc mâna în buzunar?

Reducerile rămân principalul factor care îi determină pe consumatori să participe la Black Friday: 71% dintre respondenții globali citează acest motiv. Pe locul doi se situează ofertele exclusive (49%), fiind urmate de ofertele cu durată limitată (44%) și accesul anticipat la produse (28%).

Interesant este că acești factori motivatori variază puțin în funcție de generație. Baby Boomers sunt cei mai atrași de discounturi (76%), în timp ce Millennials și Gen Z sunt mai interesați de accesul anticipat la produse noi (30% și 29%).

Cosmeticele și parfumurile, printre categoriile preferate

