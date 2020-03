(P) Beneficiile zilei de trisat in timpul dietei

Atunci cand urmezi o dieta stricta, iti va fi destul de greu sa te abtii de la anumite produse, pe care inainte le consumai regulat, sau chiar in exces. Totusi, studiile au aratat ca o zi pe saptamana in care iti satisfaci poftele culinare poate fi o strategie buna de a slabi. Asa ca iti poti planifica o zi de trisat in timpul dietei, in care poti consuma un aliment de care iti este pofta, insa nu uita sa faci acest lucru cu moderatie. De asemenea, acea zi de trisat in timpul dietei iti poate aduce o serie de beneficii, asa ca iata o parte din acestea!

Iti vei accelera metabolismul

După câteva zile de dietă, metabolismul tău nu va mai funcționa la fel și vei simți mai des senzația de foame. Astfel, masa musculara va fi sacrificata, pentru ca organismul tau sa isi refaca stocul de energie. Iar in acest moment intra in discutie leptina, hormonul care iti inhiba apetitul si iti spune cand sa te opresti din mancat. Insa atunci cand esti la dieta si reduci caloriile semnificativ, nivelul de leptina scade, iar apetitul iti creste. Practic, atunci când nivelul tau de grasime din organism scade, metabolismul tau este scazut automat.

Asa ca este recomandat ca o data pe saptamana sa iti alegi o zi, in care sa cresti consumul caloric, chiar daca asta inseamna sa trisezi. Totusi, o zi de trisat te va ajuta sa cresti nivelul caloriilor pentru o perioada scurta de timp, iar acest lucru va echilibra nivelul de leptina din organism.

Te vei simti mai motivat

Atunci cand urmezi o dieta stricta, stii ca trebuie sa renunti la o multime de alimente pe care inainte le consumai cu placere. Totusi, studiile au demonstrat ca un ”cheat day” pe saptamana, te va face sa te simti mai motivat - vei face mai mult sport si vei consuma apoi mult mai multe produse recomandate dietei tale. In plus, poti spune ca in ziua in care ai trisat, ai primit de fapt un premiu, pe care il meritai, dupa tot efortul pe care l-ai depus in timpul dietei.

Te vei relaxa mental

Poate ca uneori vrei sa te rasfeti cu un donut, iar acest lucru chiar te poate ajuta sa te relaxezi mental, in timpul unei diete. Faptul ca trebuie sa renunti la micile placeri culinare in timpul unui regim poate fi extrem de dificil, si uneori chiar epuizant. Insa atunci cand stii ca ai o zi de trisat in timpul dietei, te vei simti mult mai bine si nu te vei mai gandi mereu la toate produsele pe care nu mai ai voie sa le mananci.

Cum sa te bucuri de o zi de "trisat" in dieta

Chiar daca se numeste "zi de trisat", nu inseamna ca trebuie sa profiti de acest lucru din plin si sa mananci o multime de produse cu multe calorii, doar ca sa iti satisfaci toate poftele. Incearca sa alegi un singur aliment de care iti este pofta, fara sa exagerezi. Spre exemplu, daca iti este pofta de pizza, poti sa consumi cateva felii, insa va trebui sa eviti sucurile carbogazoase sau deserturile. Astfel, iti vei satisface o pofta, insa in acelasi timp vei fi responsabil cu dieta pe care o urmezi.

De asemenea, trebuie sa profiti de aceasta zi de trisat, alegand produse de calitate. Incearca sa eviti alimentele procesate, optand pentru o masa sanatoasa si delicioasa. Spre exemplu, daca iti este pofta de un cheeseburger, il poti prepara chiar la tine acasa, alegand chiar tu ingredientele.

Asadar, o zi pe saptamana in care sa-ti potolesti poftele iti va face dieta mai usor de suportat, insa chiar si in aceasta zi, va trebui sa consumi totul cu moderatie.