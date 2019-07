(P) Apa minerala naturala carbogazificata Stanceni premiata cu aur de Monde Selection

Apa minerala naturala carbogazificata Stanceni a primit distinctia Gold Award in cadrul renumitei competitii internationale World Selection 2019, organizata de Monde Selection Belgia.

Izvorand din inima muntilor Calimani, munti de natura vulcanica, apa minerala naturala carbogazificata Stanceni are un continut bogat in minerale, in special sodiu, calciu si magneziu.

Apa minerala naturala Stanceni este imbuteliata intr-o fabrica moderna de catre Romaqua Group.

Izvoarele Stanceni sunt situate in partea centrala a Romaniei, in Carpatii Orientali, zona protejata Parcul National Calimani.