(P) A inceput Vara Campionilor! 1500 de premii, timp de 3 saptamani, pentru jucatorii care urmaresc meciurile din UCL si UEL

Partidele din Liga Campionilor si Europa League au revenit in oferta de pariere si noi vrem sa sarbatorim fiecare gol alaturi de jucatorii din Romania! Asa ca dam drumul la cel mai tare concurs al verii, pe casapariurilor.ro, unde punem la bataie 1500 de premii a cate 100 de lei, in perioada 5 - 22 august. Joci pe meciurile de UCL si UEL? Esti inscris automat in tombola!

Tot ce trebuie sa faci este sa te loghezi in contul tau de la Casa Pariurilor si sa plasezi un bilet cu minimum 25 de lei, care sa contina cel putin un meci din cupele europene. Nimic mai simplu! Ai o saptamana intreaga cu fotbal de top in oferta de pe casapariurilor.ro! Miercuri, in Europa League, vor lupta pentru calificarea in "sferturi" echipe precum Leverkusen, Rangers, Sevilla si AS Roma. Apoi, vineri si sambata ai partide din Liga Campionilor, cu pariuri la minut, cote speciale si cel mai rapid LIVE din tara.

Manchester City este acum favorita sa castige trofeul UCL, dar Real Madrid nu renunta la lupta si are cota 4.20 sa invinga vineri pe Etihad, in returul "optimilor". Juventus a pierdut prima mansa cu Lyon, dar are cota 1.45 sa se impuna acasa. Sambata pariezi pe Barcelona - Napoli (22:00) si Bayern - Chelsea (22:00), in care golurile par sa fie garantate! Uite si o informatie tare: au marcat ambele echipe in 6 din cele 7 dueluri directe Bayern - Chelsea, iar in weekend ai cota 1.55 pentru acelasi "scenariu". Ai sute de optiuni de pariere, ca sa impusti doi iepuri dintr-un foc: iti faci un bilet castigator si participi si la promotia #VaraCampionilor. Timp de trei saptamani oferim premii in valoare de 150.000 de lei, prin tragere la sorti. Hai si tu in joc, in aplicatia preferata a romanilor! Daca nu ai cont online, primesti pana la 200 de lei bonus dupa prima depunere, ca sa celebrezi finalele din luna august..ca un campion!

Hai, ca am publicat oferta din UEL si UCL. Avem treaba, tati, cum spune Grasul nostru XXL. Ca sa intelegi cel mai bine de cate ori poti sa castigi, te chemam la noi in Casa si afli de acolo toate detaliile! Gata, am plecat sa racim berea si sa ne pregatim biletele!