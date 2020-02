(P) 5 locuri din Constanta pe care sa le vizitezi cu copiii

Oras litoral si plin de atractii deosebite pentru turistii romani, dar si pentru cei straini, Constanta reuseste sa atraga vizitatori pe tot parcursul anului si sa le ofere acestora posibilitati de distractie, mancare excelenta, dar si o superba faleza pe care sa se plimbe in timp ce aud valurile marii spargandu-se in stanci si stabilopozi.

Daca in timpul verii, majoritatea turistilor sunt atrasi de statiunile din apropierea Constantei, unde pot merge la plaja sau pot iesi in cluburi, iarna, primavara si toamna atentia lor este concentrata asupra orasului care gazduieste cateva cladiri formidabile. Una dintre caracteristicile care fac din Constanta un oras atat de apreciat consta in faptul ca el este primitor atat fata de cupluri, cat si fata de familii cu copii. Daca vrei sa mergi in sejur alaturi de copiii tai si nu stii unde i-ai putea duce, iata care sunt 5 locuri pe care le poti vizita alaturi de ei.



Faleza Cazinoului



Cladirea cea mai reprezentativa pentru Constanta este, cu siguranta, Cazinoul. Constructia sa a fost finalizata in anul 1910 si, de-a lungul vremii, a atras admiratia a mii de turisti care l-au admirat atat din exterior, cat si din interior. Totusi, cladirea este dezafectata de ani buni, iar din 2014 se afla in paragina. Totusi, in 2019, Compania Nationala de Investitii a anuntat ca se doreste renovarea Cazinoului. Faleza din jurul acestuia este, insa, superba, si peisajul pe care il poti admira iti va taia respiratia. Pe faleza, poti asculta cantareti stradali care sigur vor atrage atentia copiilor tai gratie sunetelor pe care le scot fie din acordeon, fie din vioara sau voce. De asemenea, puteti sa va fotografiati impreuna cu marea, pescarusii si vapoarele pe fundal.

Acvariul din Constanta



Daca ajungi cu cei mici pe faleza Cazinoului, trebuie sa vizitati si acvariul. Acesta este pozitionat chiar vizavi de cladirea istorica si, chiar daca nu este foarte mare, gazduieste multe specii de pesti interesante, care ii vor fascina cu siguranta pe copii. Acvariul este deschis, de regula, pana la ora 20:00.

Delfinariul din Constanta

Acvariul le va placea cu siguranta copiilor, dar daca ii duci si la delfinariu, cu siguranta vor fi fascinati. Acolo au loc spectacole foarte frumoase la care iau parte delfini dresati sa puna in scena giumbuslucuri care mai de care mai iesite din comun si distractive pentru public. Desigur, animalele sunt tratate cu grija si hranite corespunzator, astfel ca nu ai de ce sa te temi ca sponsorizezi o activitate nociva pentru ele. Pretul unui bilet pentru elevi si studenti este de 5 lei, in timp ce adultii au de platit 20 de lei pentru a intra la spectacol. Copiii cu varsta mai mica de 7 ani au accesul gratuit.



Aqua Magic

O zi la Aqua Magic poate sa fie o lama cu doua taisuri. Copiii tai o vor adora, dar exista posibilitatea destul de importanta sa te roage sa reveniti acolo cat mai curand. Daca alegi sa mergi la Aqua Magic, trebuie sa stii ca cei mici vor consuma multa energie, astfel ca este recomandat sa plecati de acasa bine hraniti. Poti apela la livrare de mancare in Constanta prin aplicatia Food Panda, pentru ca oferta este foarte bogata si poti alege din felurile preferate ale copiilor. Complexul este deschis pe pacrursul verii, atat timp cat vremea este frumoasa.

Portul turistic

Aflat si el in apropiere de faleza Cazionului, portul din Constanta pune la dispozitia turistilor foarte multe restaurante cu terase, la care poti lua masa atat pe parcursul sezonului rece, cat si in timpul verii. Poti admira barcile ancorate in golful din port, pescarusii care se plimba, dar si apusul soarelui care se vede absolut superb din acest loc.

Constanta este un oras foarte primitor pentru familiile cu copii, iar activitatile pe care le poti desfasura alaturi de cei mici nu sunt deloc putine.