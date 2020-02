(P) 3 titluri de carti celebre pe care le gasesti la anticariat

De ce era necesar sa se sublinieze ca astfel de carti care cer sa fie citite pana la ultima fila, cat mai repede, pot fi cumparate si din anticariat?

pasionatii de lectura prefera sa tina in mana o carte tiparita.

Dintre milionele de titluri, unele se remarca prin faptul ca sunt considerate carti de citit pe nerasuflate. Sunt atat de bune, incat cuceresc cititorul care nu le va mai lasa din mana pana nu ajunge la ultima fila. Din topul cartilor care seduc realmente, fac parte si urmatoarele:

In 1813, Jane Austen oferea lumii o carte care a facut istorie - “Mandrie si prejudecata”

Succesul pe care acest roman l-a avut atunci cand a fost lansat (paradoxal, foarte greu a fost gasit editorul care sa il publice) s-a amplificat de-a lungul timpului, cartea fiind tradusa in 35 de limbi si fiind sursa de inspiratie pentru multi autori si productii cinematografice – filme si seriale produse de RAI, BBC.

Tema principala a acestui roman realmente fabulos scoate in prim plan orgoliul de clasa manifestat de Darcy si prejudecata de care da dovada Elizabeth Bennet. De astfel, intreaga actiune este concentrata pe familia Bennet – domnul, doamna si cele cinci fiice.

Emily Bronte, o scriitoare cu un singur roman: “La rascruce de vanturi”

Decat sa scrii mult si prost, mai bine putin si desavarsit. Emily Bronte a scris un singur roman. Suficient ca numele sau sa ramana in istorie. Publicat in 1847, acest roman este considerat azi unul dintre cele mai bune, din toate timpurile, desi la momentul lansarii nu s-a bucurat de succes.

Tema cartii care a inspirat si productia cinematografica cu acelasi nume, regizata de Peter Kosminsky si in distributie cu Ralph Fiennes si Juliette Binoche, este dragostea dintre doi tineri. Povestea acestora este caracterizata de suspans, motiv pentru care cei care citesc cartea nu o pot lasa din mana pana la final.

“Strainul”, un roman scris de Albert Camus “pentru cei care nu se pot exprima sau care sunt oprimati”

Albert Camus este unul dintre autorii care au primit Premiul Nobel “…pentru importanta lui creație care, cu o lucidă stăruință, aruncă o lumină asupra problemelor conștiinței umane din vremea noastră”, potrivit comisiei.

Romanul “Strainul” a fost publicat in anul 1942 si propune un continut problematic. Personajul principal, Meursault, ucide un arab in timpul unei dispute. De aici, cursul romanului merge pe un proces prin care realitatea este deformata.

Bineinteles ca pe lista cu cele mai bune carti scrise vreodata se pot adauga multe, multe, alte titluri. Astfel de romane ii conving pe cei carora le place sa citeasca ca au toate motivele sa-si pretuiasca hobby-ul. Cartea tiparita are un plus de farmec si chiar daca nu exista timpul necesar pentru a fi citita intr-o singura seara, cateva pagini doar lecturate inainte de adormi, vor reprezenta balsam pentru suflet.