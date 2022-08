Ia-ți gașca la Summer Well și fiți gata de spectacol! Trei motive să nu ratezi festivalul de lângă București

Dacă n-ai primit prea multe vești bune în ultima săptămână, uite aici una care să-ți descrețească fruntea: se apropie Summer Well. Festivalul de pe Domeniul Știrbey de la Buftea se află a a 11-a ediție și are câteva surprize de neratat. Descoperă experiențele pe care merită să le împărtășești lumii întregi!

În primul rând trebuie să știi că Summer Well 2022 este despre distracție și pasiunile pe care le poți trăi împreună cu gașca. De aceea, îți sugerăm să nu vii singur la festival. Dacă, totuși, o faci... vom fi noi gașca ta de nădejde. Dar nu vom fi singuri, fiindcă uite ce ne așteaptă în perioada 12-14 august!

1.Arctic Monkeys, în premieră în România

Era și timpul pentru ca Arctic Monkeys să concerteze la noi în țară. Legendara trupă britanică va cânta pe scena principală de la Summer Well, sâmbătă, 13 august 2022, iar asta este pur și simplu crazy.

Line-up-ul este completat de cele mai în vogă trupe și cei mai populari artiști ai prezentului, printre care Future Islands, Jungle, Nothing But Thieves, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser, Șuie Paparude (Show aniversar la Summer Well: Live at 30) și Flight Facilities. Toți artiștii care vor urca pe cele patru scene sunt pe site-ul festivalului.

2.Mastercard Maze, labirintul experiențelor de neuitat

Partener oficial al festivalului, Mastercard a pregătit un loc special în care îți poți urmări și exersa pasiunea pentru muzică și dans. Mastercard Maze este un labirint care îți dezvăluie, pe măsură ce te afunzi în „măruntaiele” sale, experiențe și interacțiuni de neuitat cu muzica ta preferată.

De exemplu, vei avea acces la un soundboard la care vei putea crea propria muzică, folosindu-ți imaginația și simțul tactil. Dacă ai încercat măcar o dată să cânți la pian, atunci vei înțelege repede ce ai de făcut aici.

O cameră special amenajată pentru petreceri silețioase, unde muzica se ascultă în căști și se simte prin vibrații – iată o experiență prin care trebuie să treci măcar o dată în viață!

Mastercard Maze este locul perfect în care să-ți faci încălzirea pentru petrecerea de festival. Intră în lounge-ul special amenajat pentru dans și fii cu ochii pe podeaua interactivă, care luminează în funcție de mișcările pe care le faci! Nu uita să-ți iei cu tine prietenii! E mai fun dacă sunteți mulți.

3.Abonamente la distracție online

Anul acesta, petrecerea offline îți oferă acces la distracție online, cu VOYO. Fiecare bilet de acces la festival vine cu un abonament VOYO pentru o lună, ca să te bucuri de filmele, serialele și emisiunile tale preferate.

Poți activa abonamentul dacă introduci AICI primele patru caractere din seria biletului. Simplu, nu? Ne vedem la Summer Well!

Articol susținut de Mastercard.