ALEGO te ajuta sa descoperi farmecul incomparabil al sobelor rustice pe lemne

Te afli in cautarea unui soluții de incalzire, dar nu ești hotarat daca vrei sa te apuci de constructia migaloasa a unui semineu clasic pe lemne, incluzand aici si tot ceea ce presupune clădirea unui cos fum exterior de la zero? Atunci te invităm sa citesti acest scurt articol in care ne-am gândit sa iti prezentam o gama alternativa de produse – sobele pe lemne rustice!

Deosebit de fiabile, sobele pe lemne din stocul propriu ALEGO, beneficiaza de un design minimalist, se comporta si functioneaza ca un șemineu obisnuit, dar aspectul este unul inedit ce puncteaza major la rusticitate si durabilitate in timp, gratie materialelor de inalta calitate din care acestea sunt fabricate.

In randurile urmatoare, iti prezentam doua dintre cele mai populare modele de sobe pe lemne rustice, impreuna cu caracteristicile tehnice si particularitatile acestora, pentru ca tu sa fii perfect informat inainte de a te hotari sa achizitionezi pentru caminul tau, o astfel de soba:

Wektor Crem

Este o sobă pe lemne, captusita la interior cu samota iar in exterior, imbracata cu cahle decorative din teracota alba sau neagra. Este un model minimalist, instalarea acesteia fiind deosebit de facila si rapida in orice locuinta, mai ales ca un cos de soba din inox, presupune mai putina munca decat un burlan semineu, de exemplu. Finisajul este clasic cu tuse fine de modernism, reusind sa imbine inspirat, stilul rustic cu cel contemporan.

Peretii exteriori ai camerei de ardere sunt fabricati din otel refractar de inalta calitate cu o compoziție ridicată de carbon pentru o rezistență mare la temperaturi inalte. Se realizeaza astfel si un schimb termic mai bun, multumita deflectorului amplasat in partea superioara a camerei de ardere, soba devenind foarte eficienta din punctul de vedere al energiei calorice degajate. Produsul comercializat de ALEGO este confectionat doar din materiale de cea mai inalta calitate, beneficiaza de garantie de 5 ani si se bucura de un randament crescut si durabilitate crescută in timp.

Modelul BK - 8kw

Sora mai mare al modelului prezentat mai devreme, BK este o soba prevazuta, tot asa, cu modele cu cahle din teracota, ce ofera o vizibilitate ampla asupra flacarii, fiind modele traditionale de sobe pe lemne, ideale pentru case cu design clasic, rustic sau chiar modern, cabane la munte sau case de vacanta. Soba de teracota BK-8kw este captusita la interior cu un material special, denumit samota, pentru a mentine sticla cat mai curata in timpul arderii. Soba poate fi racordata la admisia de aer din exterior pentru a nu consuma oxigenul din casa si pentru a asigura o tragere mai buna. Extrem de eficienta, fiind capabila sa incalzeasca cu usurinta o incapere medie din punct de vedere al suprafetei, acest model de soba rustica este disponibila in doua nuante: negru si alb, potrivindu-se de minune oricarui stil de locuinta, indiferent ca vorbim despre o poveste arhitecturala in stil clasic, vintage sau chiar modern.

Asadar, o soba pe lemne pastrează aspectul unui semineu, dar ii ofera si o nota rustica, fiind mult mai compacta, mai usor de amplasat in locuinta si deosebit de rezistenta. Daca te-ai decis, dar nu esti hotarat ce model ti se potriveste, acceseaza portofoliul complet de pe site-ul oficial ALEGO unde poti gasi aproape orice produs din gama termicelor neconventionale si pe care le livram oriunde in tara, indiferent daca esti in cautarea unui semineu prahova sau in Constanta, spre exemplu. Alege solutiile noastre si ia cea mai bună decizie pentru confortul tau si al familiei tale!