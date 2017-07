BOMBA a explodat. Neymar s-a BATUT la antrenament si a plecat la vestiare! Transferul la PSG e la un PAS sa bata TOATE recordurile

Tensiune maxima in vestiarul Barcelonei! Neymar s-a luat la bataie cu Nelson Semedo si a parasit ultimul antrenament!

Oferta de 222 milioane de euro facuta de PSG e din ce in ce mai greu de refuzat pe Camp Nou. Neymar da semne tot mai multe ca e nemultumit la Barca si forteaza un transfer la Paris!

Astazi, Neymar a parasit sedinta de pregatire mai devreme decat colegii sai. S-a batut cu Nelson Semedo si a fost trimis mai repede la cabine. Presa catalana vede gesturile facute de superstarul brazilian in ultimul timp drept un mesaj clar catre conducere pentru Barca. Isi doreste cu orice pret sa plece, fiind convins ca poate castiga 'Balonul de Aur' ca jucator al lui PSG.

Conflictul dintre Neymar si Semedo a pornit de la un duel banal pentru minge. Mascherano a intervenit primul intre cei doi pentru a-i desparti, dar spiritele nu s-au potolit decat dupa ce Neymar a plecat la vestiare.



Exclusive images as Neymar fights with Barcelona team-mate Nelson Semedo in training ground spat: https://t.co/DHx2jVMiXz