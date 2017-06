Milanul a facut al doilea transfer de la venirea chinezilor si pregateste marea lovitura: urmeaza Morata. La cat se ridica oferta

Chinezii vor sa o repuna pe AC Milan pe harta fotbalului european, dupa sezoane in care formatia de pe San Siro a intrat intr-un con de umbra, ratand de fiecare data participarea in cupele europene.

Al doilea transfer al verii la Milan, dupa argentinianul Mateo Mussachio, este africanul Franck Kessie, de la Atalanta. Acesta a semnat un contract cu formatia milaneza, urmand sa incaseze un salariu anual de 2.5 milioane euro.

Presa italiana noteaza ca in schema de transfer se stipuleaza un imprumut al lui Kessie de la Atalanta la Milan pana in 2019. Peste doi ani, clubul de pe San Siro va fi obligat sa plateasca o clauza de 28 de milioane de euro.

Franck Kessie are 20 de ani si a fost unul dintre cei mai buni mijlocasi din Serie A in ultimul sezon. Totusi, unele voci au speculat pe seama faptului ca acesta ar fi mai batran decat se arata in actele sale de identitate.

Kessie a mai fost urmarit de Manchester City, Arsenal si Liverpool, dar AC Milan s-a miscat mai repede.

In sezonul trecut, Kessie a jucat 30 de meciuri in Serie A pentru Atalanta, bifand 6 goluri in tricoul formatiei care a terminat pe locul 4.

Urmeaza Morata

Presa italiana scrie ca urmatorul transfer vizat de AC Milan este cel al spaniolului Alvaro Morata, de la Real Madrid. Suma de transfer vehiculata este de 60 milioane euro!