Cum arata MONSTRUL AC Milan dupa transferuri de 187 de milioane. Echipa asta va juca cu Craiova in Europa League

Craiova joaca cu AC Milan in turul 3 din EL.

Milan a fost preluata de chinezi iar transferurile au inceput sa curga pe banda rulanga. Pana acum, cea mai impresionanta mutare este cea a lui Bonucci, adus de la Juventus pentru 40 de milioane de euro.

Milanezii pregatesc si transferul unui varf de clasa, facand deja o oferta pentru Aubameyang si avandu-i de asemenea pe lista pe Kalinic si Morata.

Fata de sezonul trecut, milanezii vor pastra in primul "11" doar 3 jucatori, Donnarumma, Suso si Bonaventura. In rest, in echipa vor intra jucatorii transferati in aceasta vara, campania ajungand pana acum la 187 de milioane de euro, a 6-a cea mai scumpa din istoria fotbalului dupa Real Madrid, 257 de milioane in 2009, Man City, 213 milioane de doua ori, in 2015 si 2016, Man United, 195 de milioane in 2014 si Juventus, 191 de milioane in 2016.

AC Milan sezonul trecut:

Donnarumma - Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli - Kucka, Bonaventura, Montolivo - Suso, Bacca, Niang

AC Milan acum:

Donnarumma - Conti, Musacchio, Bonucci, Rodriguez - Kessie, Biglia, Calhanoglu - Suso, Silva, Bonaventura