"Stii ce mi-a zis bunica dupa finala?" Simona Halep a starnit zambete! Ce i-a spus Andreei Esca

Simona Halep a vorbit intr-un interviu acordat EXCLUSIV ProTV si Sport.ro

Simona Halep i-a povestit Andreei Esca despre cele mai importante momente din viata ei, dar si despre finalele de Grand Slam jucate. Intre doua schimburi usoare, ea a mai dezvaluit cum este "certata" de bunica ei dupa meciuri.

"Bunica mea a fost foarte suparata ca nu am mai reusit sa castig doua gameuri in finala. Sta la televizor si-mi spune sa dau cross mai bine, sa dau lung de linie cum trebuie, sa o alerg pe adversara. Acum a invatat si ea tenis, are 87 de ani", a spus Simona Halep.