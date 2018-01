SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, LIVE TEXT 10:30 // Halep, fata in fata cu ISTORIA: Simona, la a treia incercare de a castiga un Grand Slam!

Simona Halep - Caroline Wozniacki, sambata, 10:30, LIVE PE WWW.SPORT.RO

Simona Halep - Caroline Wozniacki este finala feminina de la Australian Open din acest an. Confruntarea va fi una istorica avand in vedere ca de 38 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva la Australian Open.

Simona Halep va avea sansa de a castiga primul sau turneu de Grand Slam din cariera. Halep a mai jucat doua finale de turneu de Grand Slam, ambele la Roland Garros. Nici Wozniacki nu a castigat un turneu major in cariera, astfel ca va fi o premiera pentru oricare dintre cele doua sportive. Din 1980 nu s-a mai intamplat ca in finala Australian Open sa ajunga doua sportive care nu au in palmares un trofeu de Grand Slam.

Simona Halep poate pierde locul 1 in clasamentul mondial. Actual lider in ierarhia WTA poate fi depasita chiar de Wozniacki daca pierde finala. Calculele erau simple inca de la startul turneului: daca Wozniacki obtine o clasare mai buna decat Halep la Australian Open, atunci daneza urca pe primul loc.

Simona Halep isi poate dubla si castigurile. Pana in acest moment, Simona Halep a castigat 1,6 milioane de dolari, dar un succes in finala Australian Open ii poate dubla suma. 3,2 milioane de dolari va castiga Halep o data cu trofeul Australian Open.

Ce a declarat Simona Halep:



Sunt ok si fizic, mental sunt foarte bine. Un pic de probleme la talpi, dar e normal, dupa cate ore am petrecut pe teren. 14 ore din cate am inteles. Cam mult! Piciorul drept e un pic rau, talpa dreapta mai exact, pentru ca am compensat. Dar ma mai tine un meci. Dupa aceea voi vedea, o sa fac niste tratamente, ca am nevoie. Aseara am mancat niste ciocolata, pentru ca simteam nevoia. Am prins doar doua game-uri. Am jucat bine! Am vazut si mingile pe care le-am facut cu dreapta, direct castigatoare. Si mi-au placut!

Ce a declarat Caroline Woznicki:

Voi incerca sa abordez meciul de maine in acelasi fel in care am jucat fiecare meci aici. Sincer, victorie sau infrangere, soarele va rasari maine, va fi ca orice alta zi. Voi fi aceeasi persoana, voi avea aceeasi familie si aceiasi prieteni in jurul meu. Victorie sau infrangere, atat timp cat am dat totul, pot fi mandra de mine insumi si fericita indiferent de ce rezultat va fi. Sunt stimulata. Ma simt chiar bine. Cred ca am fost mai nervoasa inaintea semifinalei. Cred ca a existat multa presiune pe mine si multe asteptari. Cred ca vor disparea maine cand voi juca impotriva Simonei, care este o mare jucatoare. Numarul 1 in lume. Cred ca e o poveste amuzanta, numarul 1 si numarul 2 joaca una impotriva alteia pentru locul numarul 1 in clasament si pentru primul lor Grand Slam. Cred ca e grozav. Pentru aceste momente ne-am antrenat, pentru aceste momente ne-am pregatit in toata cariera noastra. Voi intra pe teren sa lupt si sa dau totul acolo cu speranta ca va fi suficient de bine.