Dublul campion al Danemarcei a semnat în SuperLiga: „Mult succes!”

Sepsi OSK a oficializat luni, 22 iunie, transferul lui Aboubakar Keita. Mijlocașul din Coasta de Fildeș a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani vine de la Diosgyori VTK, formație pentru care a evoluat constant în sezonul trecut. Keita a bifat 28 de apariții în toate competițiile și a reușit să marcheze de patru ori.

„Sepsi OSK își întărește în continuare lotul: clubul nostru a ajuns la un acord și cu mijlocașul defensiv Aboubakar Keita. Fotbalistul din Coasta de Fildeș, care a evoluat ultima dată la Diósgyőri VTK, a semnat o înțelegere pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon”, au transmis covăsnenii pe rețelele sociale.

A câștigat două titluri și două Cupe ale Danemarcei

Cotat la 250.000 de euro, Aboubakar Keita evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și măsoară 1,88 metri. De-a lungul carierei a trecut pe la cluburi precum AIK Stockholm, Charleroi, RWDM, Ujpest sau Nyiregyhaza Spartacus.