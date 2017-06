"Mi-a fost rusine de ceea ce am facut". Simona Halep a vorbit pentru prima data despre incidentul cu Darren Cahill, de la Miami

Incidentul de la Miami, cand Simona Halep a avut un dialog tensionat cu antrenorul Darren Cahill la pauzele de "coaching" din timpul partidei cu Johanna Konta, continua sa suscite interesul presei internationale. Cu obiectivitate si fara iritare, romanca a raspuns cu calm pe aceasta tema intrebarilor ziaristilor, la conferinta de presa dupa victoria obtinuta in faza optimilor de finala ale Roland Garros, in fata spaniolei Carla Suarez Navarro. Halep a spus ca a fost socata de faptul ca a fost aproape sa-si piarda antrenorul in urma acelui incident si a recunoscut ca i-a fost rusine de gestul ei.

"Totul s-a schimbat, vorbind in general de viata mea, sunt mai pozitiva si asta ma ajuta. Nu mai am o stare rea de sprit, asa ca e bine. A fost dificil sa ma schimb si pot sa spun ca mai am multe de imbunatatit in acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului in care sunt pe teren si in afara lui. Stiam ca o sa se schimbe jocul meu daca voi fi mai calma pe teren. Cred ca a insemnat mult ca Darren a luat acea decizie, a fost ca un soc ca am pierdut antrenorul. A fost nevoie doar sa imi imbunatatesc acel aspect, pentru ca el nu s-a plans de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Stiam ca este singul aspect pe care trebuia sa-l schimb, ca sa-l aduc inapoi. Am muncit din greu si mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta. A fost suparat dupa Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasa, eu am fost acasa. Mi-a spus ca o să vorbim dupa Paris. Apoi i-a placut cum am fost in FedCup, in ambele meciuri, apoi la Stuttgart. Cand am terminat meciurile la Stuttgart, a spus ca a vazut suficient si ca e gata sa revina... De fapt eu l-am intrebat daca vrea sa revina, inaintea turneului de la Madrid. Si a spus ca da, pentru ca am imbunatatit multe si a vazut ca intr-adevar am vrut să schimb lucrurile. Dorinta aratata in acele momente l-a facut sa revina. Acum sunt fericita ca pot fi pozitiva pe teren si ca nu voi mai fi negativista, cum am fost la Miami, pentru ca nu mi-a placut atunci cand am vazut inregistrarea. Mi-a fost rusine de ceea ce am facut si sper ca nu se va mai repeta", a declarat romanca presei internationale, raspunzand la o serie de intrebari pe aceasta tema.

Ea a fost intrebata ce-i place cel mai mult la antrenorul ei si ce nu-i place. Halep a evitat cu eleganta partea a doua a intrebarii: "Imi place cel mai mult ca este o persoana extraordinara, draguta, iar in al doilea rand simt ca sunt o jucatoare diferita de cand am inceput cu el, chiar daca nu am avut cele mai mari rezultate din cariera. Am jucat diferit, deschid mai bine terenul, simt ca am invatat ceva nou de la el, ca tactica si ca joc in acelasi timp. Lovitura de dreapta este imbunatatita, la fel serviciul. Sfaturile lui mi se potrivesc si pot intelege tot ce spune despre joc. El are incredere ca pot face anumite lucruri pe care mi le spune, iar eu am incredere in tot ce spune, pot sa pun in practica orice imi spune", a mai spus Simona Halep.

Sursa: News.ro