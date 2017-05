La vita e bella! "Ma simt excelent, mananc ciocolata, totul e perfect!" Prima reactie a lui Halep dupa calificarea in finala

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Roma si ar putea cuceri al doilea trofeu intr-o saptamana.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Simona Halep a venit la conferinta de presa de dupa meci mai optimista ca niciodata.

"Am multa incredere, sunt in forma, nu am accidentari, mananc ciocolata, totul este placut aici la Roma."

Romanca spune ca si-a schimbat mentalitatea fata de cum a fost anul trecut la acelasi turneu. "Pot sa spun ca sunt mandra ca am schimbat mentalitatea fata de anul trecut. Anul trecut cand am venit aici eram suparata ca trebuie sa joc din nou. Anul acesta cand am venit mi-am spus ca trebuie sa joc pana la capat. Imi doresc mult si eram mai motivata. Anul trecut a fost o lectie buna si nu am vrut sa repet situatia. Sa fiu in finala aici este minunat, este placut sa joc in finala si vreau sa castig".

Simona Halep a mai spus ca simte presiunea faptului ca poate fi considerata favorita la turneele pe zgura, dar este o presiune pozitiva. "Simt presiunea, dar este o presiune pozitiva. Imi place sa cred ca am sansa sa castig meciuri. Imi place sa intru pe teren si sa fiu responsabila pentru mine insami, de ce fac pe teren, nu ma gandesc la ce fac altele, ma gandesc doar la ce fac eu, sa muncesc mult in fiecare zi si cand merg acolo sa cred ca pot sa castig turnee. Nu este usor", a adaugat ea.

Halep s-a calificat astazi in finala turneului de la Roma, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Kiki Bertens, scor 7-5, 6-1.

In finala, Halep va juca in compania invingatoarei din meciul dintre Garbine Muguruza (Spania), locul 7 WTA si cap de serie 3, si Elina Svitolina (Ucraina), locul 11 WTA si favorita 8.

News.ro