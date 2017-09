I-ar fi putut calca pe urme Simonei Halep, dar a ales alt drum! Ce cariera si-a ales Ioana Ducu, dupa ce in 2014 a cucerit titlul de junioare la Roland Garros

Noua Halep s-a lasat de tenis la doar 21 de ani. Ioana Ducu a ales medicina dupa ce in 2014 a castigat Roland Garros-ul la junioare.

Ioana Ducu a preferat sa se faca medic si a renuntat la tenis. Ramane cu cea mai frumoasa amintire - titlul obtinut la dublu in turneul de junioare de la Roland Garros. A fost cadoul ei de majorat in 2014, cand visa departe in tenis.



"Imi doresc sa progresez si sa ajung in cativa ani unde este Simona. Eram copil de mingi pentru parintii mei pana intr-o zi cand m-am hotarat sa incep si eu acest sport", spunea ea la vremea respectiva.