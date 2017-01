Marea sansa a revenirii: Gardos, ales sa inlocuiasca un campion european, dupa aproape 2 ani de pauza

Gardos a revenit pe teren dupa doi ani dificili, in care s-a confruntat cu mai multe accidentari grave. Acesta a fost totusi anuntat ca trebuie sa evolueze mai intai pentru echipa secunda a lui Southampton, pentru a-si intra in forma.

Pentru Gardos, 2017 poate fi, insa, anul marii reveniri. Fundasul va mai primi o sansa de a-si arata valoarea in Premier League. Iar asta o spune chiar antrenorul lui Southampton, francezul Claude Puel.

Southampton l-a vandut in urma cu doar cateva zile pe fundasul portughez Jose Fonte (33 de ani) la West Ham, in schimbul sumei de 10 milioane de euro.

Ramas fara unul dintre cei mai importanti oameni ai echipei, de altfel si capitanul formatiei, Claude Puel a transmis ca are o solutie pentru acoperirea postului, aceasta numindu-se Florin Gardos.

Tehnicianul francez a vorbit despre acest lucru la finalul meciului castigat de Southampton impotriva lui Everton, scor 1-0.

"A fost o perioada lunga si grea pentru Gardos. Florin vine insa la un nivel interesant. Stim ca a avut probleme, dar el poate contribui si poate ajuta echipa", a spus Puel, transmitand, de asemenea, ca Southampton nu face o necesitate urgenta din achizitionarea altui fundas.

Cuplul de fundasi centrali ai lui Southampton la urmatoarele meciuri va fi Van Dijk - Yoshida, insa Gardos ar putea primi si el sanse din partea lui Puel foate curand.

Si fanii "sfintilor" impartasesc parerea lui Puel: "Ar trebui sa cumparam al fundas? Poate ca da, insa nu trebuie sa-i distrugem increderea lui Florin Gardos. El este fundasul nostru", spun acestia.

