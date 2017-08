Ii dau bani ca sa plece! Watford vrea sa scape de Pantilimon! Ce oferta a primit portarul roman

Costel Pantilimon nu are nicio sansa sa se impuna in poarta englezilor.

Ajuns in 2016 la Watford, Pantilimon a prins doar 5 meciuri in sezonul trecut ca titular, iar sansele sale sunt mici si in acest sezon.



Titularul Aurelio Gomes si-a prelungit contractul pana in 2019, iar sefii clubului vor sa-l aduca pe Lovre Kalinici de la Gent cu 12 milioane de euro. Daca vor reusi, lui Pantilimon i se va oferi o suma de bani pentru rezilierea contractului sau.



Pantilimon mai are contract pana in 2019, iar anul trecut a fost in discutii cu Anderlecht, care intre timp si-a luat alt portar.