Clauza GENIALA pe care o are Ivan in contractul cu rusii! Ce trebuie sa faca pana la sfarsitul anului

Andrei Ivan a plecat azi spre Rusia. E bucuros ca a prins in sfarsit un transfer in strainatate. Recunoaste insa ca si-ar fi dorit sa ramana pentru dubla Craiovei cu Milan.

Ivan spera sa se acomodeze imediat la Krasnodar. Rusii i-au pus o clauza geniala in contract. Trebuie sa invete in fiecare an cel putin 500 de cuvinte in limba rusa. Atacantul nationalei va fi insotit la Krasnodar de iubita sa, dar si de parinti.

"Vreau sa fac lucruri cat mai bune acolo, sa dau cat mai multe goluri si pase de gol", a spus Ivan.

Stafful tehnic al lui Krasnodar i-a transmis lui Ivan ca va juca extrema dreapta in Rusia.

Nu a fost Barcelona, a plecat la Krasnodar.Andrei Ivan a plecat azi în Rusia la FC Krasnodar,va juca extrema dreapta pic.twitter.com/3730ZBfaSe — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) July 19, 2017

Rușii aflați la poarta de îmbarcare spre Moscova s-au pozat cu noul transfer al lui Krasnodar. pic.twitter.com/1mPk4iuVdS — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) July 19, 2017