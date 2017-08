GENIAL! Cu ce se ocupa singura femeie pe care miliardarul Tiriac a luat-o de sotie

Fosta nevasta a lui Ion Tiriac este capitanul de echipa al unui club de golf din Germania.

Singura femeie cu care miliardarul Ion Tiriac a fost casatorit este stabilita in Germania si este o mare iubitoare de golf.

De aproape 30 de ani, fosta sotie a miliardarului este legitimata la Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe, situat intr-un sat aflat la 10 km nord de Stuttgart. De altfel, ea este capitanul echipei de femei +65 de ani a clubului la care este inscris si actualul sau sot, Hartmut Sigwart, un afacerist local ce detine o firma de investitii in capitala landului Baden-Württemberg.

Pasionata de golf, ea joaca de 3-4 ori pe saptamana, cam 2-3 ore la fiecare sedinta, iar din cand in cand participa la competitii. Uneori merge la concursuri chiar si in Franta sau Elvetia, unde a jucat si impreuna cu printul Dimitrie Sturdza. Dupa absolvirea Institutului de Cultura Fizica, handbalista a lucrat ca antrenoare la Scoala Sportiva numarul 3 din Bucuresti, unde a antrenat trei grupe de handbaliste, iar dupa ce s-a stabilit la Stuttgart a preluat un post de profesor de sport la Wirtemberg Gymnasium, un liceu situat foarte aproape de arena pe care evolueaza VfB Stuttgart si de uzinele Mercedes. Pentru scurt timp, ea a fost si antrenoare la grupele de copii ale clubului de fotbal SV Prag Stuttgart 1899.

Singura casnicie a lui Tiriac a durat 2 ani de zile



Ion Tiriac a fost casatorit cu acte in regula o singura data, cu Erika Braedt, colega la Institutului de Cultura Fizica din Bucuresti si handbalista la Stiinta Bucuresti. Cei doi s-au casatorit in 1963, cand ea avea 19 ani, iar Tiriac - 23. Practicant, in paralel, al tenisului la Dinamo si al hocheiului pe gheata la Stiinta, Tiriac a luat-o de nevasta pe Erika intre doua turnee de tenis si inaintea participarii la Jocurile Olimpice de Iarna de la Innsbruck.

Cei doi s-au despartit in 1965, iar, in 1970, sasoaica a emigrat cu ajutorul lui Tiriac in Germania, unde erau deja stabiliti parintii (Artur si Hilde), fratele (Gert) si bunica (Maria), intai la Munchen, apoi in landul Baden-Wurttenberg. Erika a vizitat ultima data Romania in 1998, moment in care a vandut cu 1 milion de dolari vila din cartierul bucurestean Primaverii in care locuise mai bine de 20 de ani impreuna cu familia si care fusese nationalizata de comunisti. Desi nu a avut niciodata copii, ea le-a avut aproape in Germania pe nepoatele Julia si Anca, fiicele fratelui Gert Braedt-Lautmann, specalist in domeniul ingineriei mecanice si industriale.