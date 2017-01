IMAGINEA ZILEI! Real Madrid il scapa pe Ronaldo de inchisoare? Cine a aparut "in umbra" pe Bernabeu

Ipostaza ciudata in tribuna pe Bernabeu.

Victoria lui Real Madrid cu 3-0 in fata lui Real Sociedad de aseara a avut un spectator surpriza pe Bernabeu. In tribunele stadionului a fost observata Marta Silva, nimeni alta decat femeia care il tine pe Ronaldo departe de inchisoare, scrie presa din Spania.

Acesta este fostul secretar de stat si fostul secretar general al lui Real Madrid, lucrand in acelasi timp si pentru Fiscul spaniol.

Marta Silva este cea care sta in spatele acuzarii de evaziune fiscala a lui Messi, pentru un prejudiciu de 4 milioane de euro, in timp ce cazul lui Cristiano Ronaldo, acuzat de evaziune fiscala prin firme off-shore in valoare de 150 de milioane de euro, este tinut in afara atentiei publice.

Presa din Spania scrie de faptul ca Ronaldo ar avea un "inger protector' in persoana Martei Silva, cea care a lucrat pentru Real Madrid si care, din cate se vede si in poza, a ramas in relatii bune cu cei din conducerea Realului, luand loc in tribune langa Florentino Perez la meciul de aseara.