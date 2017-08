Momentul in care Tom Cruise s-a accidentat! Cascadorie incredibila incercata in timpul filmarilor. VIDEO

Tom Cruise incearca cele mai tari cascadorii din cariera in noul film din seria Misiune Imposibila.

Tom Cruise este recunoscut pentru faptul ca isi face singur cascadoriile in filme, insa de aceasta data, starul in varsta de 55 de ani s-a accidentat pe platourile de filmare.

Cruise sarea de pe o cladire, cand s-a izbit de un zid si a avut nevoie de interventia medicilor, anunta TMZ.

Celebrul actor promite cele mai mari cascadorii din intreaga sa cariera in Mission: Impossible 6, chiar daca asta inseamna sa isi puna viata in pericol. Cruise si-a revenit deja in urma accidentului si e pregatit pentru noi scene electrizante, anunta reprezentantii sai.

"E uimitor ce face Tom Cruise, se antreneaza de un an pentru aceste scene. Nu s-a mai facut pana acum asa ceva", a anuntat David Ellison, seful Skydance Media.